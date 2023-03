Meta per le vacanze perfette: costa poco e c’è il sole tutto l’anno | Non ci crederai, si trova in Europa

Stai pensando di organizzare le vacanze ma ancora non hai scelto la destinazione? Prenota in questo paradiso, costa poco ed è vicinissimo.

Se hai già guardato il calendario saprai benissimo che a breve sono previsti diversi ponti che ci concederanno qualche giorno di riposo. Un periodo perfetto per chi sta pensando di organizzare un viaggio fuori dal paese. Non è facile scegliere la meta giusta, il rischio è quello di spendere troppo e non essere soddisfatti del risultato. Per questo motivo oggi abbiamo pensato di svelarvi un luogo a dir poco paradisiaco dove prenotare per le vostre prossime ferie.

Questa località fa impazzire proprio tutti, oltre a esserci il sole tutto l’anno è anche facilmente raggiungibile perché è vicinissima all’Italia. Quindi dimenticatevi di fare ore e ore di areo o macchina, per raggiungere questa fantastica destinazione ci vorranno solo un paio di ore. In molto la chiamano la California d’Europa, ma dove si trova? Si tratta di una piccola regione del Portogallo che sta facendo impazzire tutti.

Il suo nome è Algarve e si trova esattamente nel sud del Portogallo, tra l’Atlantico e l’imbocco per il Mar Mediterraneo. In questa zona è possibile godersi delle bellissime giornate in spiagge paradisiache dalla sabbia bianca e il mare cristallino. La cosa bella è che organizzare questo viaggio sarà super economico. Curiosi di scoprire le cifre? Vediamole insieme.

Come vi abbiamo anticipato si trova nel sud del Portogallo, ed è davvero super economica. Se prenotate ora potete trovare delle offerte molto convenienti per il periodo di aprile, sia hotel che aereo sono scontatissimi. La cosa bella è che in questa località ci sono ben 300 giorni di sole all’anno. In molti la conoscono per via dei suoi vini, infatti si tratta di una regione anche molto apprezzata per le varie proposte culinarie. Quindi oltre a bere buon vino gradirete soprattutto la cucina locale.