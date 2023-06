Realizza il gufetto fermalibri col tuo bambino, è divertente e mette in ordine le mensole

Un lavoretto facile facile mamma-bambino. Ecco come realizzare insieme un bel gufetto fermalibri: bello e utilissimo in casa.

Con un tutorial pubblicato sui propri canali ufficiali, , suggerisce a tutte le mamme un simpaticissimo lavoretto da fare insieme ai propri piccoli. Si tratta di creare un utilissimo gufetto fermalibri, da inserire sulle mensole, per tenere in ordine e in equilibrio anche quei tomi pensanti che non vogliono proprio saperne di star composti!

Occorrono pochi materiali, che non devono per forza essere acquistati. Ce li si ritrova spesso anche in casa. Primo passo: procurarsi due tavolette quadrate di legno o di compensato. Il materiale da riciclo va benissimo. La misura deve essere superiore per altezza ai 14 centimetri, in modo da poter reggere anche i libri più alti. E i due pezzi devono essere quadrati e uguali. Ci vuole poi del sughero, almeno tre pezzi. Un tubo di carta o cartone (come quello che si trova al centro della carta cucina), della colla vinilica e dei colori. Ah, non vanno dimenticati i pennelli.

Come creare un divertente gufetto fermalibri con compensato, sughero e colori

Per prima cosa bisogna stendere del colore a propria scelta uniformemente sopra i due pezzi più grandi (dimensioni ideali 16×16 cm). Bisogna coprire bene il fronte e i lati del primo pezzo. Finito il lavoro, la tavoletta va asciugata con il phon, poi va steso il colore anche sul retro sull’altro dei due pezzi di legno o compensato.

Successivamente bisogna stendere un po’ di colla vinilica (sempre tramite pennello) sul bordo del pezzo interamente colorato. A questo punto bisogna incollare il bordo su un lato estremo del pezzo colorato solo su un lato, in modo da ottenere una L, cioè una congiunzione perpendicolare.

Qui arriva il momento di lavorare con il sughero. Con la matita si disegna la sagoma di una testa di gufo. Seguendo questa linea bisogna ritagliare il pezzo. Con un altro pezzo di sughero, bisogna ricavare invece un quadrato grande per base e altezza quanto il pezzo di legno o compensato dipinto in precedenza.

A questo punto la sagoma quadrata va incollata sul pezzo grezzo. Poi si incolla sull’altro lato la seconda sagoma, quella ritagliata. Dopo questo passaggio bisogna stendere un bel colore vivace sulla sagoma quadrata, sul fronte e sui bordi dell’ultimo pezzo di legno rimasto. Lo stesso colore andrà steso anche sul retro del pezzo di sughero e sui bordi del pezzo più grande. Con il cartone si possono creare degli occhi e poi un bel naso triangolare da incollare sul pezzo di sughero più piccolo. In questo modo si otterrà un carinissimo gufetto fermalibri!