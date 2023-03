Rughe, sconfiggile all’origine con questo prodotto: è efficacissimo

Per combattere le rughe bisogna intervenire alla base e giocare d’anticipo e non procedere solo a rimpolparle una volta che sono spuntate.

Avere una pelle liscia e vellutata, priva di segni, radiosa e senza rughe è sicuramente il sogno di tutte. Bisogna ammettere però che non è facile, quindi lavorarci un po’ nel tempo è importante sin dalla giovane età per evitare poi di dover correre ai ripari quando il danno è fatto e anche molto evidente.

La natura ci aiuta molto con prodotti che fanno tutto il lavoro, la cosa fondamentale è conoscere come fare e soprattutto essere attente alla skincare, pulire accuratamente e a fondo la pelle, tenerla idratata. Tutti questi passaggi “semplici” nel quotidiano fanno la differenza a lungo termine.

Come sconfiggere le rughe per sempre

Per sconfiggere le rughe ci sono cose da fare e cose da non fare assolutamente. La prima cosa da non fare mai è usare prodotti aggressivi per la pelle che vanno a rovinare la superficie, esporla maggiormente a smog e altri agenti esterni e quindi ledere la protezione esterna. Non bisogna esporsi al sole senza protezione, anche in inverno o quando si fa una semplice passeggiata o si va in ufficio. La pelle deve essere protetta sempre con una crema adeguata oppure con un cosmetico che abbia la protezione integrata.

Tra le cose da non fare c’è anche andare a letto con il trucco. La pelle deve essere detersa in profondità questo vuol dire usare un prodotto apposito, non acqua e sapone. Scegliete uno struccante delicato per la pelle e lavatela ogni mattina e ogni sera con detergente apposito. Soprattutto durante la notte le cellule si rinnovano, se la pelle è occlusa dal trucco non ci riescono e si generano danni permanenti.

Il prodotto per facilitare il rinnovamento cellulare sempre è il collagene. Infatti è una perdita di questo elemento che determina la comparsa di rughe. Con l’invecchiamento diminuisce progressivamente ed è quello che comunemente offre la struttura della pelle, il sostegno. Quando viene a mancare la pelle inizia a decadere. Il collagene è fondamentale anche per le ossa, la cartilagine, i muscoli, i tessuti. Questo è veramente un alleato molto prezioso con l’età. Ovviamente diminuisce nel tempo, a partire dai 20 anni se ne perde l’1% ogni anno. Ci sono donne fortunate che non hanno questo problema così marcato e altre invece che già in giovane età iniziano a fare i conti con le rughe.

La realtà comunque è che bisogna lavorare su questo aspetto. Diete ricche di zuccheri, stress, sonno, sono tutti dettagli che aggravano il problema. Quello che si può fare per evitare danni profondi è ovviamente preservare il collagene e anche utilizzare dei prodotti esterni che aiutino la pelle. I peptidi di collagene idrolizzato promuovono la naturale produzione di collagene e altre molecole che tengono letteralmente l’intera struttura in piedi. Quindi occhio alle etichette, controllate la presenza di questo elemento nei prodotti per il viso. Anche il retinolo è un valido alleato ma senza esagerare.

La cosa più importante è avere una dieta sana e bilanciata perché gli alimenti come il pesce, le verdure, la frutta aiutano il corpo a sviluppare molto collagene e quindi a mantenere la pelle liscia e radiosa.