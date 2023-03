Vuoi visitare una città italiana con molta storia? Ecco un elenco da non perdere

Vuoi visitare una città italiana con molta storia? Allora non puoi assolutamente perderti queste cinque destinazioni favolose.

Con l’arrivo della bella stagione e delle festività pasquali aumentano anche le occasioni per concedersi qualche gita fuori porta o qualche breve soggiorno in una delle più belle città italiane. A tal proposito, lascia perdere le solite mete da turisti! Se stai cercando delle destinazioni diverse dal solito e che siano al tempo stesso ricche di storia e di cultura non puoi assolutamente perderti queste località mozzafiato.

Insomma, fai subito la valigia e preparati a scoprire 5 città spesso sottovalutate, ma che sapranno di certo regalarti grandi emozioni. Vedrai, sarà uno dei viaggi più belli e sorprendenti della tua vita!

Vuoi visitare una città italiana con molta storia? Ecco quelle da non perdere

Se sei arrivata fin qui a leggere il nostro articolo allora vuol dire che ti abbiamo incuriosita. Se, infatti, hai l’occasione di concederti un breve viaggio attraverso la nostra splendida penisola, ma non vuoi al tempo stesso visitare soltanto mete da turista sei capitato nel posto giusto. Sì, perché nei prossimi paragrafi andremo proprio a svelarti 5 città italiane spesso sottovalutate, ma che possono in realtà offrire un soggiorno indimenticabile.

Non tutti infatti lo sanno, eppure si tratta di 5 destinazioni ricche di storia e di cultura, in quanto rientrano fra le più antiche città d’Italia. Sei pronta a partire? Allora bando alle ciance e scopriamo subito questa imperdibile classifica. Non hai che l’imbarazzo della scelta!

Palermo: fondata nel 734 a.C., è il capoluogo della Sicilia e si tratta senza dubbi di una delle città più interessanti di tutta l’isola sia per quanto riguarda le sue bellezze paesaggistiche che la sua storia. Tra la Cattedrale, il Teatro Massimo e Palazzo dei Normanni, visitare la città ti sembrerà come fare un tuffo nel passato.

Reggio Calabria: città costiera della Calabria affacciata sullo Stretto di Messina, è stata fondata nel 743 a.C. ed ospita il Museo Archeologico Nazionale con i celebri Bronzi di Riace. Una città ricca di sorprese dove poter gustare fra l'altro anche tantissime specialità gastronomiche.

Roma: per quanto sia la meta turistica per eccellenza, la Capitale è certamente una delle destinazioni più affascinanti della penisola con una storia millenaria di conquiste che ha avuto inizio ben 2773 anni fa.

Messina: ecco un'altra città Siciliana che rientra fra le più antiche d'Italia. Fondata nel 757 a.C. si è sempre contesa il ruolo di capoluogo dell'isola insieme a Palermo.

Cagliari: al primo posto della classifica delle 5 città più antiche troviamo il capoluogo sardo, fondato 2800 anni fa. È nota per il Castello, un quartiere fortificato medievale in collina situato al di sopra del resto della città, la Cattedrale e il Museo Archeologico Nazionale.

Insomma, cosa aspetti a partire?