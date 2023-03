Altro che zucchero e mandorle: la colomba a Pasqua la facciamo salata e sfiziosa! Antipasto incredibile

Oggi vi vogliamo proporre una versione un po’ diversa della mitica colomba di Pasqua, si perché sarà salata: da provare assolutamente.

Le feste sono sempre più vicine e con loro anche la voglia di mangiare quei dolci che troviamo solamente in quel determinato momento dell’anno, ovviamente adesso parliamo della Pasqua. E cosa associamo a questa parole come dolce? Ovviamente la colomba dolce, ma noi oggi vi vogliamo stupire.

Si perché vi andiamo a proporre una ricetta che nella forma è uguale ma in realtà è in una versione salata e super sfiziosa. Lasceremo tutti completamente senza parole quando andremmo a servirla tra gli antipasti di quel giorno o magari la portiamo nella scampagnata di pasquetta con gli amici. Ma vediamo subito come si realizza e cosa ci occorre, siete curiosi vero?

Colomba, si ma salata

Le festività sono sempre molto belle ma allo stesso tempo sono un momento di forte stress, perché abbiamo tutti a casa e ci teniamo ad organizzare una bella festa con amici e parenti e fare una bella figura. Ecco quindi, che noi oggi vi vogliamo dare un’idea particolare per il pranzo di Pasqua o la scampagnata di Pasquetta. Vogliamo infatti realizzare una colomba salata che non ha bisogno nemmeno della lievitazione, insomma super veloce e allo stesso tempo super saporita.

Ovviamente noi vi indichiamo alcuni ingredienti da inserire all’interno ma voi potete mettere quello che preferite, quindi, pecorino, formaggio vario, prosciutto cotto, mortadella, carciofi, insomma svuotate il frigo! Anzi vi diamo un’idea non aspettate il giorno prima per realizzarla, facciamo una prova anche in questi giorni, avremmo salvato la cena in pochissimo tempo! Ma vediamo che ingredienti ci servono:

3 uova a temperatura ambiente

125 g yogurt bianco (intero o magro)

100 g di latte

100 g olio di semi di arachidi o preferito

300 g di farina 00 o di tipo 1

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate

2 cucchiai di parmigiano reggiano

1 cucchiaio di pecorino romano

150 g di provolone o scamorza

100 g di prosciutto cotto

150 g di salame e pancetta dolce

sale q.b.

pepe q.b.