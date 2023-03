Cetrioli, tre segreti cosmetici, più uno per la salute: vi lasceranno senza parole | Altro che insalata

I cetrioli sono gustosi e salutari, ma sai che puoi utilizzarli anche come segreti cosmetici? Tre trucchi che ti lasceranno senza parole

Freschi, leggeri, saporiti e nutrienti: i cetrioli sono un ingrediente pazzesco da non farsi mai mancare in cucina. Perfetti per le insalate, ma anche in versione contorno in padella arricchiti da spezie di ogni genere. Ciò che molti ignorano è che possono essere anche dei preziosi alleati per il nostro benessere e la cura della nostra pelle. Ecco per te tre segreti cosmetici che ti lasceranno senza parole!

Il loro profumo delicato e fresco è inconfondibile, così come apprezzatissime sono le loro proprietà e i nutrienti che contengono. In commercio troviamo spesso lozioni, creme, scrub e simili a base di cetrioli proprio perché sono validissimi aiutanti quando si tratta di lenire la pelle e aiutarci a mantenerla elastica e morbidissima. Andiamo a scoprire tre metodi preziosi con i quali servircene!

Tre segreti cosmetici con i cetrioli: resterai a bocca aperta

La cosa bella è che costano poco, basta averne un paio in casa e il gioco è fatto. Scommettiamo che una volta provati questi “rimedi” casalinghi resterete sorpresi dalla loro efficacia e non ne potrete fare davvero più a meno! Mettiamoci subito all’opera.

Lenire la pelle arrossata. A tutti capita di svegliarsi un mattino con un brufoletto arrossato e fastidioso o con la pelle irritata. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è la polpa di un cetriolo. Andremo a lavarlo e sbucciarlo, quindi preleveremo l’interno per schiacciarlo con una forchetta. Andremo quindi a spalmarlo sulle zone interessate dopo aver deterso il viso e lasceremo in posa una decina di minuti prima di risciacquare. Portentoso!

Contro borse e occhiaie. Quante volte abbiamo visto, in film e simili, le celebri fettine di cetrioli poggiate sugli occhi? Ebbene, non si tratta di semplice “scena”, sono davvero efficace per aiutarci a contrastare questi segni della stanchezza e dello stress quotidiano. Basterà sistemarne un paio di fettine in frigo per qualche minuto e poi tenerle sulle palpebre chiuse fino a quando non si saranno riscaldate. Che sollievo!

Sostituto al sapone. Possiamo servircene come detergente naturale o anche come scrub. Di nuovo, dopo aver lavato e sbucciato il cetriolo e averne frullato la polpa basterà unire ad uno yogurt e un cucchiaio di zucchero e amalgamare il tutto. Andremo poi a massaggiare delicatamente il viso e a risciacquare: la nostra pelle ringrazierà!

Infine, un trucchetto culinario importante da conoscere: sai che anche la buccia è commestibile? Ha proprietà antinfiammatorie naturali davvero straordinarie che la rende un toccasana per il nostro organismo!