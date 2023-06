Come creare un orto casalingo senza comprare nulla: risparmio incredibile

Un orto casalingo per i più scettici può sembrare un’utopia. Invece è più fattibile di quanto non si creda. Ecco alcuni consigli utili.

Le persone, soprattutto quelle che vivono in città, per procacciarsi il cibo, si sa, devono recarsi al supermercato, dove spendono sempre molti soldi. E pensare che basterebbe poco per risparmiare creando un orto casalingo. Non è impossibile: basta un po’ di volontà, sano interesse e amore per le piante.

I beni di prima necessità come frutta e verdura non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavola e oggigiorno con i prezzi schizzati alle stelle, non costano neanche poco. Molti italiani hanno deciso di risparmiare coltivando un piccolo orto. Ma attenzione! Non è necessario avere il giardino o un fazzoletto di terra. Ci sono soluzioni particolari che ti permettono di avere il tuo piccolo e fornitissimo orto, a misura di famiglia, sul tuo balcone di casa. Se poi possiedi anche una stanza ben illuminate ed arieggiata (semplicemente aprendo le finestre) il gioco è fatto.

Crea il tuo orto casalingo con queste semplici mosse, è facilissimo.

Ecco come puoi creare il tuo orto casalingo con questi semplici suggerimenti. Si va per step, in modo da non trovarsi impreparati in corso d’opera. Basteranno pochi e semplici passaggi per riuscire ad avere verdure sempre fresche e ricche di sapore.

Prima di procede devi tener conto di questi dettagli: