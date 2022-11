È questo il ‘segreto’ per avere un basilico sempre fresco anche in inverno: poche mosse e il gioco è fatto

Sapete qual è il segreto per avere un basilico sempre fresco anche in inverno? Sono solo poche le mosse da fare e il gioco è fatto.

Avere delle verdure sempre fresche, diciamoci la verità, è diventato un vero e proprio incubo! Seppure si sia soliti utilizzare tutte le accortezze possibile ed inimmaginabili per la loro conservazione, se non si prende in considerazione l’ultimo trucchetto che vi abbiamo svelato, è davvero difficile che queste mantengono la loro freschezza. Vale lo stesso anche per le nostre amate erbe aromatiche?

Sia il prezzemolo che il basilico sono piante aromatiche che si trovano con molta più facilità durante il periodo estivo, donando ai nostri piatti una freschezza ed un odore pazzesco. Vi siete mai chiesti, però, come sia possibile conservarli anche per il periodo invernale? Proprio recentemente, vi abbiamo spiegato cosa è possibile fare con il prezzemolo, ma c’è qualcosa da fare che ci permette un basilico sempre fresco anche in inverno? Inutile dirvelo: assolutamente si! Con solo queste poche mosse, vi assicuriamo che riuscirete a mantenere questa erba aromatica sempre fresca come il primo giorno e, soprattutto, pronta all’utilizzo. Curiosi di saperne di più?

Come avere un basilico sempre fresco anche in inverno: il ‘segreto’ è questo qui

Come tutti sanno, il basilico può essere utilizzato sia per dare un tocco in più ai nostri piatti estivi, ma anche per creare un buonissimo pesto alla genovese. Inutile dirvi, però, che non è assolutamente detto che questa erba aromatica possa essere solo utilizzato durante il periodo della bella stagione. Certo, si trova con più facilità durante questi mesi, ma c’è sempre un modo per rintracciarla anche durante i primi freddi. Come? Per avere un basilico sempre fresco persino in inverno, non bisogna fare altro che mettere in pratica due semplici mosse. Il tempo che impiegherete, vi assicuriamo, è davvero minimo, ma il risultato che ne uscirà fuori è davvero pazzesco!

Per avere un basilico sempre fresco, non dovete fare altro che seguire questi passaggi che vi stiamo per elencare. E vi garantiamo che il risultiamo che ne uscirà fuori sarà pazzesco:

Lavare accuratamente il vostro rametto di basilico ed iniziare a staccare le foglioline;

Asciugate per bene tutte le foglie e riponetele su un vassoio ben distanti tra loro;

Metti in freezer il vassoio ed attendi che le foglie diventino dure;

Prendi le foglioline e riponile in un vasetto di vetro oppure in un contenitore da chiudere perfettamente.

Il gioco è fatto: in questo modo il vostro basilico sarà sempre fresco e profumato, ma soprattutto pronto all’utilizzo. Si tratta di un vero e proprio gioco da ragazzi, non trovate?

Ci proverete anche voi adesso, vero? Noi non perdiamo occasione di ripeterlo nelle nostre cucine.