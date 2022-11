Basta sprechi! Metti questo in frigo e le tue verdure dureranno di più: trucchetto strepitoso

Se metti questo nel tuo frigo vedrai che le tue verdure dureranno davvero di più: con questo trucchetto strepitoso dirai addio agli sprechi.

Siamo tutti d’accordo nel confermare che, coi tempi che corrono, è indispensabile che non si facciano sprechi, no? Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo raccontato com’è possibile conservare del pane e, addirittura, concedergli una ‘nuova vita’ e com’è possibile recuperare del sugo troppo salato. Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di semplici ‘trucchetti’ che possono evitare un bel po’ di spreco.

A tutti, senza alcun dubbio, sarà capitato di dover gettare nella pattumiera delle verdure che, seppure perfettamente conservate nel frigo, hanno iniziato a scurirsi o, addirittura, ad appassire. Se adesso vi dicessimo che abbiamo appena scoperto un trucchetto strepitoso che evita di compiere questo brutto gesto, ci credereste? Se seguite alla lettera tutto quello che noi vi raccomanderemo di fare, vi assicuriamo che non solo eviterete di fare sprechi e di gettare il cibo, ma anche di avere delle verdure sempre fresche. Davvero pazzesco, vero? Provateci anche voi e vedete cosa accade: ne resterete davvero sbalorditi!

Metti questo nel tuo frigo ed avrai delle verdure sempre fresche: trucchetto fenomenale

Per quanto il frigo possa essere un utile elettrodomestico per tenere refrigerati gli alimenti e conservarli più a lungo, non si può fare a meno di dire quanto, tante volte, non sia sempre un’ottima soluzione anti spreco. Ricordate, ad esempio, quando vi abbiamo detto che conservare un limone nel frigo non è sempre una cosa giusta? Stavolta vi diciamo la stessa cosa: conservare le verdure in un posto fresco non ci permette di averle sempre come il primo giorno d’acquisto. Anzi, tante volte può capitare che queste si anneriscano ugualmente o che, addirittura, inizino ad appassire. Un bruttissimo inconveniente, da come si può chiaramente comprendere, e che purtroppo ci ‘obbliga’ a buttare tanto cibo. Che cosa è necessario fare, quindi, per evitare gli sprechi e gettare la verdura nella pattumiera? Abbiamo appena scoperto un trucchetto geniale!

Prima di mettere in pratica questo trucchetto, accertatevi che non ci sia nessuna verdura marcia all’interno del vostro frigo che possa emanare un cattivo odore. Una volta fatto questo, iniziate a pulire accuratamente il vostro frigo in ogni sua minima parte ed, in seguite, posizionate all’interno del cestello destinato alle verdure una semplicissima spugna. Avete presente quella che solitamente usate per lavare i vostri piatti? Ebbene. Prendete una di quelle e chiudetela all’interno del cestello. In questo modo, l’umidità che si formerà verrà assorbita da questa e la vostra verdura resterà sempre fresca e profumata come il primo giorno.

Un trucchetto davvero strepitoso, non credete? Siamo certi che anche voi trarrete dei benefici immediati.