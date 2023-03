Elimini la polvere in tutta la casa in 5 minuti col trucco giapponese | Risparmi una montagna di tempo

Non lasciarti scappare il trucco giapponese per eliminare la polvere: con questo sistema le faccende casa non saranno un problema.

Avere una casa sempre perfetta, in ordine e pulita non è affatto una cosa semplice. Difficilmente riuscirai ad avere tutto sotto controllo, soprattutto se la famiglia è numerosa e di tempo a disposizione non ne hai abbastanza. Spesso ti sembrerà di vivere nel caos più totale, senza sapere esattamente da dove iniziare.

Eppure, basterebbe davvero un piccolo sforzo quotidiano per riuscire ad avere tutto sistemato. Ecco perché uno dei consigli che ti diamo spesso, è quello di dedicarti anche solo 5 minuti al giorno a tutte quelle faccende che non possono essere rimandate, fra queste ad esempio c’è rifare i letti, pulire bagno e cucina ed eliminare la polvere. Compiti, che, se fatti volta per volta non ti richiederanno minuti preziosi e soprattutto eviteranno di far accumulare troppo sporco difficile da gestire e da eliminare.

Si chiama Oosouji ed è il trucco giapponese che ti aiuterà ad eliminare facilmente e velocemente la polvere

Spolverare di sicuro non è mai una faccenda piacevole, soprattutto se hai l’abitudine di avere gingilli in giro in ogni angolo di casa. Loro diventeranno un vero e proprio ricettacolo di sporco e tu sarai costretto a pulirli uno alla volta. Altro tempo da perdere e altra fatica sprecata non trovi? Ecco perché oggi vogliamo mostrati un metodo che arriva direttamente dall’Oriente e più precisamente dal Giappone, che darà una svolta definitiva alle pulizie di casa.

Il metodo Oosouji può essere definito quasi come un rituale sacro, fatto di regole e di momenti ben precisi, che, non solo ti permetteranno di pulire casa velocemente, ma aiuteranno anche a ritrovare te stesso. Prima di mostrarti come procedere, sappi che dovrai iniziare solo quando avrai la certezza di poter portar tutto a termine, una delle regole fondamentali di questo sistema, è di non lasciare mai nulla a metà, quindi, se sai di avere impegni meglio non iniziare proprio. Una volta detto questo, ecco cosa dovrai fare:

Spegni tutto ciò che potrebbe essere fonte di distrazione, compresi telefono e televisioni; Metti della musica leggera in sottofondo; A questo punto concentrati in una stanza alla volta e parti dai punti più alti, proprio come ti ha sempre insegnato la nonna; Inizia a spolverare dai soffitti, per scendere man mano verso il basso; Pulisci sopra gli armadi, le mensole e poi dedicati alle parti interne; Procedi verso le superfici che sono alla tua altezza ed infine arriva al pavimento; Man manco che procedi con la pulizia, elimina tutte quelle suppellettili che non servono più e che accumulano solo polvere. Una volta fatto tutto questo, ecco che ogni ambiente di casa sarà perfettamente pulito ed in ordine.

Sicuramente la prima volta non impiegherai sicuramente 5 minuti, ma da questo momento in poi, spolverare non sarà più un problema per te.