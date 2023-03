Ginnastica facciale, funziona davvero? Ecco che cosa rivelano gli esperti

La ginnastica facciale funziona davvero? Se lo domandano in tantissime, ma cosa dicono al riguardo gli esperti? Finalmente arriva la risposta dei professionisti.

Ma davvero massaggiare il viso è indispensabile per preservarne la bellezza? Se lo stanno chiedendo in tanti sia uomini che donne. Con l’avvento dei social, i professionisti dell’estetica e del benessere, hanno cominciato a diffondere il proprio sapere. Si è fatta strada così, l’informazione circa i benefici apportati dalla ginnastica facciale. In molti però hanno mostrato reticenze e scetticismo, specie agli inizi. La domanda dunque che circola è la seguente, davvero questa tecnica è così efficace?

Innanzitutto per ginnastica facciale si fa riferimento al cosiddetto automassaggio, che consta in una serie di movimenti che vengono eseguiti con i polpastrelli dopo l’applicazione di una crema per il viso ovvero di un olio. Il suo effetto è quello di apportare un immediato rilassamento alla muscolatura. Gli esperti ritengono che si tratti di un esercizio indispensabile per mantenere il viso tonico e fresco. Veronica Rocca, creatrice della face training ha rilasciato una recente intervista per Vanity Fair spiegando gli effetti di questa procedura.

Ideatrice del FaceTraining® ha chiarito cosa si intenda per automassaggio e come questa tecnica influenzi la bellezza e la salute della struttura facciale. Veronica Rocca ha conseguito una laurea in Scienze Infermieristiche presso l’Università La Sapienza, per poi completare i suoi studi con ulteriori specializzazioni. L’esperta ha creato una serie di esercizi che consentono di combattere i segni del tempo. Ma in cosa consiste di preciso?

Ginnastica facciale, funziona davvero?