Non piace a tutti eppure è un alimento incredibile e costa pochissimo: ecco tutti i benefici

C’è un alimento dal sapore particolare che non piace proprio a tutti ma che dovremmo consumare più spesso. Ecco qual è.

Le verdure, si sa, rappresentano da sempre una sfida per molte persone. Mangiarle con regolarità ogni giorno è molto difficile per chi non le ama particolarmente, benché i benefici di questi alimenti siano ormai stati comprovati. Ci sono verdure, però, che più di tutte vengono evitate e tra di esse troviamo senza dubbio i broccoli, i cetrioli, i finocchi, i ravanelli e il sedano. Tutti alimenti che, invece, fanno davvero molto bene al nostro organismo.

Le verdure crucifere, in particolare, sono dei veri toccasana perché sono ricchi di acqua e di fibre. Depurano quindi il nostro corpo facilitando l’espulsione delle tossine e ottimizzando il lavoro dell’apparato digerente. Le verdure crucifere più famose sono i broccoli, i cavoli, le rape, la rucola, la verze e il cavolfiore. Proprio quest’ultimo alimento possiede proprietà benefiche davvero incredibili. Ecco quali.

Una verdura economica, versatile, facile da aggiungere alla dieta

Negli ultimi anni, il cavolfiore è stato molto utilizzato all’interno delle ricette più varie: viene spesso servito come contorno per le bistecche o anche come condimento per la pasta. Si tratta di una verdura economica e facile da aggiungere alla dieta: si può infatti gustarla cruda, al vapore, passata, grattugiata o arrostita. Anche il gambo è molto nutriente e può essere frullato per ottenere vellutate di verdura davvero deliziose.

Il cavolfiore è un ortaggio che sostiene il funzionamento del cuore grazie a un composto vegetale chiamato sulforafano. Si tratta di un antiossidante utile a ridurre il danno infiammatorio causato dallo stress ossidativo, che può condurre allo sviluppo di malattie cardiache e pressione alta. Il cavolfiore è anche una fonte di colina, un nutriente essenziale che sostiene l’umore e la memoria. La colina è anche essenziale per lo sviluppo del cervello.

La presenza al suo interno di indolo-3-carbinolo (I3C), un estrogeno vegetale, può aiutare a bilanciare gli ormoni regolando i livelli di estrogeni. Alcuni studi hanno anche rilevato la possibile utilità di questo tipo di estrogeno nel ridurre il rischio di tumori al seno e all’apparato riproduttivo (ma sono studi che meriterebbero ulteriori approfondimenti). Essendo ricche di zolfo, le verdure crocifere come il cavolfiore possono sostenere la salute dell’intestino e, di conseguenza, migliorare la difesa contro le infezioni. Hanno anche un piacevole effetto saziante, per quanto povere di calorie.

Nella maggior parte dei casi, il cavolfiore è una verdura estremamente salutare. Tuttavia, se si hanno problemi alla tiroide sarebbe opportuno ridurre al minimo la quantità di verdure crocifere assunte con la dieta. Questo perché queste verdure possono interferire con l’assorbimento dello iodio, necessario per la produzione degli ormoni tiroidei.