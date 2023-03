WhatsApp, conclusa importante ottimizzazione: questa farà felici tutti

Le novità su WhatsApp non smettono mai di stupire gli utenti, è arrivata un’ottimizzazione importante: utenti finalmente soddisfatti.

Sono sempre tantissimi gli aggiornamenti presenti su WhatsApp. Adesso gli sviluppatori dell’applicazione di Meta hanno aggiunto una importante ottimizzazione. Finalmente tutta l’utenza è soddisfatta, andiamo a vedere che cosa cambia.

Ad oggi l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo è WhatsApp, con oltre due miliardi di utenti attivi. Sono diverse le concorrenti in questo settore, come Telegram, Signal e WeChat che però ancora stentano a raggiungere il primato di Meta. Questo dominio è dovuto soprattutto ai continui aggiornamenti che caratterizzano l’applicazione di messaggistica. Gli update avvengono a cadenza settimanale, se non addirittura giornaliera.

Negli ultimi mesi sono diversi gli aggiornamenti che hanno cambiato per sempre l’applicazione di messaggistica di Meta. Tra questi abbiamo visto l’arrivo delle Community. Questa sezione ha cambiato per sempre il modo di chattare da parte degli utenti di WhatsApp. In concomitanza con l’arrivo di questa novità, gli sviluppatori hanno anche introdotto i sondaggi. La funzione ha ottenuto subito un grande successo. Adesso però il team di Meta ha voluto aggiungere un’altra ottimizzazione, andiamo a vedere di cosa si tratta.

WhatsApp, arriva un’altra importante ottimizzazione: l’ultima novità

In queste ore WhatsApp ha appena presentato la versione 23.6.0.71 al Test Flight Beta Program. Questo update comprende un’importante novità. Infatti gli sviluppatori stanno rilasciando un’interfaccia ottimizzata durante il caricamento di un’anteprima dei link. Ad oggi questa nuova interfaccia è disponibile solamente per alcuni Beta Testers.

Questa nuova versione dell’applicazione include anche miglioramenti generali e correzioni di bug, come la correzione per quegli utenti che non sono stati in grado di ripristinare la cronologia chat da iCloud, già analizzata nell’aggiornamento di WhatsApp per iOS 23.5.78. Questa nuova build beta offre ad alcuni beta tester un’esperienza migliorata quando si inseriscono i link all’interno della barra della chat.

Il portale WABetaInfo ha anche rilasciato degli screenshot in cui sarà possibile vedere una nuova riga sopra la barra della chat ogni volta che viene inserito un link. A questo punto l’applicazione anima la riga durante il caricamento dell’anteprima del collegamento. In precedenza, gli utenti non avevano alcuna indicazione se WhatsApp stesse caricando l’anteprima o meno e questo ha sicuramente portato a confusione.

Adesso WhatsApp renderà chiaro quando sta caricando o meno l’anteprima. L’interfaccia ottimizzata durante il caricamento di un’anteprima del collegamento è disponibile per alcuni beta tester che installano l’ultima versione di WhatsApp beta per iOS dall’app TestFlight e verrà distribuita a un numero ancora maggiore di persone nei prossimi giorni.