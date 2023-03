Come profumare cassetti ed armadi con un assorbente: il trucco assurdo che tutti stanno provando

Se volete sentire un buon profumo ogni volta che aprite i cassetti e gli armadi di casa tua allora dovete assolutamente conoscere questo trucco speciale che vi stupirà.

Scoprite subito il segreto assurdo che tutti stanno provando per far profumare mobili e ambienti della casa. Cassetti ed armadi non saranno più gli stessi dopo che avrete messo in pratica questo suggerimento prezioso per creare un profumatore speciale fai da te.

Non c’è niente di più bello che sentire sui propri abiti sulla propria biancheria pulita la nostra fragranza preferita. Il comune gesto che compiamo quotidianamente e più volte al giorno di aprire cassetti e armadi prima di vestirci o di vestire i nostri figli può diventare una coccola speciale, se ogni volta si diffonde nell’aria un profumo che amiamo, che ci rilassa o che ci piace sentire nella nostra camera da letto.

Profumare cassetti e armadi con un trucco speciale

I profumatori che ci sono in commercio però non è detto che siano tutti di nostro gradimento, ma per fortuna c’è un modo semplice, economico e rapido per far profumare mobili armadi cassetti e ambienti della nostra casa con il profumo che preferiamo noi. Se volete sapere come si fa data un’occhiata al trucco speciale per realizzare un profumatore fai da te con un oggetto di uso comune che di certo avrete già in casa. Potete utilizzare un semplice assorbente per il ciclo mestruale, oppure un salva slip. Scopriamo come si fa.

Per prima cosa dovete tagliare l’assorbente o il salva slip, e utilizzare solo la parte interna, e dopo averlo tagliato dovete immergerlo in un liquido profumato a vostra scelta. Che sia il profumo che usate per il vostro corpo o quello per gli ambienti poco cambia, il trucco sarà ugualmente efficace. Poi dovete incollare la sua parte adesiva sul fondo del cassetto o dell’armadio.

Anche se forse non ci avevate mai pensato l’assorbente sprigionerà a lungo la vostra fragranza preferita, perché il materiale assorbente intrappolerà nella sua fibra speciale le particelle di liquido proprio come avviene con il flusso sanguigno, ma in questo modo rilascerà a lungo la fragranza profumata.

Insomma, come avete visto è semplice: si tratta di un gioco da ragazzi! Se volete vedere realizzato il trucco potete seguire questo video di Tik Tok, che vi spiega i semplicissimi passaggi da compiere per realizzare il vostro oggetto in grado di profumare mobili e ambienti della casa.