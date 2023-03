Focaccia mille bolle senza impasto: la fai in un attimo e fai felice tutta la famiglia

Vuoi preparare una focaccia veloce per far felice tutta la famiglia? Ecco una ricetta semplice, della tradizione: sorprenderai i tuoi cari.

La focaccia della tradizione italiana è una apoteosi di sapori, di profumi, un trionfo di quella tradizione, di quelle regionalità, che sono scolpite nella nostra memoria. C’è quella pugliese, con pomodorini e olive, e c’è quella siciliana, lo sfincione palermitano, ad esempio, fatta rigorosamente con la semola rimacinata.

Il segreto non è solo la lievitazione, che tutto sommato non deve per forza di cose essere lunga, ma la lavorazione, la manualità. Parliamo della focaccia alta, quella che ci inebria con il suo profumo di rosmarino fresco, e che, magari bianca, serviamo a cena con un bel tagliere di salumi e formaggi e un bicchiere di vino rosso che ci “rimette al mondo” dopo una giornata di lavoro.

In questa ricetta che vi proponiamo, davvero molto facile da eseguire, lavori tutto in ciotola, senza necessità di planetaria: acqua tiepida e farina entrano subito in azione, il segreto, che non ti aspetti, è l’uso di pochissimo di lievito. Proteina (farina) e acqua entrano in azione mettendo in atto l’idrolisi, e dopo il giusto riposo e una serie di pieghe alternate nel tempo, potrai addirittura già infornare. L’impasto in ciotola lo fai al cucchiaio e dura cinque minuti appena. Poi ci sono le fasi di riposo e di lavorazione manuale, ma sempre tenendo la base nella ciotola.

Non ci credi? Segui tutti i passaggi di questa incredibile focaccia con poco lievito, che oltre tutto presenterà anche una bella alveolatura e sarà molto leggera e digeribile.

Focaccia senza planetaria e con impasto in ciotola: pochi passaggi e nascerà un capolavoro

Fondamentali, nella ricetta, sono, oltre alla farina, la temperatura dell’acqua e il ruolo del sale. Ricorda, ce lo insegnano i migliori mastri fornai, che il lievito non è sempre indispensabile. Puoi scegliere una farina con un punto W non altissimo, come nel caso della 00, oppure potresti anche andare su una manitoba, che assorbe molto di più l’acqua.

Ormai gli impasti moderni lavorano tutti su una idratazione molto alta, oltre il 50% di acqua del peso della farina e, se vuoi usare poco lievito, puoi anche scegliere una farina tipo 1 con pezzetti di grano, che favoriscono una lievitazione naturale. Ecco i passaggi della ricetta.

Tempo di cottura: 20 minuti.

Tempo di preparazione e riposo: 30 minuti più 40 minuti.

Tempo complessivo: 90 minuti.

Ingredienti.

500 gr. di farina

250 gr. di acqua (50% del peso farina)

3 gr. di lievito di birra secco o 20 gr. lievito birra fresco.

10 gr. di sale

olio extravergine di oliva q.b.

rosmarino fresco q.b.

25 gr. di zucchero

Preparazione.

Lavorare in una ciotola la farina e il lievito in polvere, unire lo zucchero e poco per volta l’acqua. Solo alla fine aggiungere l’olio. Lasciar riposare l’impasto per i primi 30 minuti. Cominciare a fare delle pieghe all’impasto, per 3 volte, a distanza di 15 minuti ciascuna. Lasciar riposare altri 40 minuti. Stendere su una teglia oliata e cominciare a fare i classici fori con i polpastrelli. Infornare a 220 gradi per 20 minuti.

Ecco il video con i passaggi della ricetta, fonte tik tok @cucinagold.

@cucinagold 🇮🇹Focaccia mille bolle senza impasto 🫧 Ricetta facilissima e sofficissima con farina 00🇪🇸 focaccia súper esponjosa y sin amasar receta facilísima con harina de trigo común. . . Ingredienti🇮🇹 280ml di acqua 5 g di lievito 500g di farina 00 Un filo d’olio 10 g di sale Versiamo tutti gli ingredienti in una ciotola e impastiamo con un cucchiaio 🥄. Lasciamo riposare per circa 20 minuti e facciamo delle piccole pieghe in totale dovremmo fare 3 volte a distanza di 15 minuti ogni una. Lasciamo riposare per circa 40 minuti e disponiamo su una teglia con del olio d’oliva e con i nostre dita stendiamo l’impasto. Inforniamo a 200 gradi per circa 30 minuti. . . Ingredientes🇪🇸 280ml de agua 5 g de levadura 500g de harina 00 un poco de aceite 10 g de sal Vertemos todos los ingredientes en un bol y amasamos con una cuchara 🥄. Dejamos reposar unos 20 minutos y hacemos pequeños pliegues que en total debemos hacer 3 veces a una distancia de 15 minutos cada una. Dejamos reposar unos 40 minutos y lo colocamos en una bandeja de horno con un poco de aceite de oliva y extendemos la masa con los dedos. Horneamos a 200 grados durante unos 30 minutos. . . Ingredients🇬🇧 280ml of water 5 g of yeast 500g of 00 flour A little bit of oil 10 g of salt We pour all the ingredients into a bowl and knead with a spoon 🥄. Let it rest for about 20 minutes and make small folds in total we should do 3 times at a distance of 15 minutes each. Let it rest for about 40 minutes and place it on a baking tray with some olive oil and spread the dough with our fingers. We bake at 200 degrees for about 30 minutes. 📌salva la ricetta /guarda la receta 💯seguimi / seguime ❤️like 💬comenta e condividi ☑️ . . #ricetta #Cucina #ricettadelgiorno #ricette #ricettafacile #ricettadasalvare #recipes #recetasfaciles #recetassanas #recetascasera #recetassaludables #cooking #cookingvideo #cookingathome #cookingtime #food O #foodblogger #foodblog #italianfood #Cozinha #receita #pão #receitasfáceis ♬ If You Had My Love – TWOPILOTS & De Hofnar

Ricorda che l’olio extravergine nell’impasto di una focaccia regala profumi incredibili. Non farlo mai mancare, né nell’impasto, né prima di infornare.