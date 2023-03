L’elemento che ti rappresenta ti fa capire finalmente tutto delle tue scelte e del tuo carattere

Ognuno di noi sente un’affinità particolare con un determinato elemento: scegli quello che ti rappresenta. Cosa dice del tuo carattere?

Indipendentemente dal nostro segno zodiacale, ognuno di noi si può sentire più o meno legato, affine, ad un determinato elemento naturale. C’è chi, ad esempio, ama immergersi nell’acqua o sentire la pioggia sul viso e chi, invece, non resiste a camminare a piedi scalzi sul terreno. Qual è quello che ti rappresenta meglio? Scegli e scopri cosa racconta del tuo carattere.

Attenzione, non focalizzatevi sull’immagine che vi colpisce maggiormente. Provate a immaginare la sensazione che quel determinato elemento provoca dentro di voi. Quando vi accorgete di aver individuato quello capace di darvi una scarica d’energia o di farvi sentire completamente a vostro agio, saprete che si tratta della vostra scelta.

Test dell’elemento naturale: quale ti rappresenta? Cosa svela su di te

Acqua, aria, terra o fuoco: questi quelli tra cui scegliere. Non cercate di barare sbirciando i risultati o cercando di capire quali caratteristiche potrebbero essere associate ad ognuno. Facendo una scelta istintiva potreste davvero scoprire dei lati nascosti del vostro carattere e rimanere piacevolmente sorpresi!

Terra. Se hai scelto questo elemento sei una persona legata alla natura che ama circondarsi di pace e tranquillità. Sei consapevoli di quanto le piccole cose della vita siano in realtà fondamentali e questo ti rende concreto, fermo nelle decisioni, ma anche aperto al cambiamento e sempre pronto a reinventarti.

Acqua. Chi si sente legato all’acqua è una persona vitale, in costante evoluzione. Non c’è niente che possa fermarti, riesci sempre a raggiungere i tuoi obbiettivi e hai una pazienza e una costanza davvero ammirevoli. Sei in genere una persona pacata, ma talvolta ti capita di sentirti inquieto, come se fossi alla ricerca di qualcosa che non riesci ad afferrare.

Fuoco. A questo elemento si associa una passione irruenta nella vita. Che si tratti di lavoro, sfera personale, hobby, progetti. Siamo come dei vulcani in eruzione e quando ci mettiamo in testa qualcosa niente riesce a farci cambiare idea. A volte possiamo apparire un po’ troppo testardi, ma siamo anche molto empatici e pronti a batterci per gli altri.

Aria. Chi è affine all’aria è un sognatore, un creativo, un’anima antica. Vive su di un’altra lunghezza d’onda, è capace di scorgere oltre le apparenze e percepire la realtà ricca di sfumature. Si tratta di persone istintive, affascinanti e sicure di sé che spesso sono anche leader nati, autorevoli ma mai prepotenti.