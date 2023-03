Mamma che brutta la puzza di uovo sulle stoviglie: mia nonna però la elimina così in 5 secondi, è semplicissimo

La puzza di uovo sulle stoviglie è davvero insopportabile, come eliminarla? Questo rimedio della nonna è la soluzione!

Le uova sono un ingrediente molto utilizzato in cucina per la preparazione di piatti tutti diversi. Dai dolci ai salati, questo speciale ingrediente non manca mai. Tuttavia, sebbene queste siano molto gustose ed indispensabili in molte ricette, c’è un inconveniente al quale si va spiacevolmente incontro tutte le volte che le utilizziamo: la puzza di uovo impregna le stoviglie e fatica ad andare via.

A questo punto andiamo alla disperata ricerca di un rimedio efficace perché lavarle sotto acqua corrente con il classico detersivo per piatti ahimè non ci offre il risultato sperato. Come fare in queto caso? Forse, non le abbiamo ancora provate tutte! Puoi ancora eliminare la puzza di uova dalle stoviglie con questo semplice ma efficace rimedio della nonna!

Come eliminare la puzza di uovo dalle stoviglie: il rimedio definitivo

E’ inevitabile, la nonna ne sa sempre più di noi! Le generazioni passate sono quelle che anche con poco si ingegnavano per trovare la soluzione al problema. Noi invece, preferiamo affidare la soluzione a prodotti a volte anche costosi ma poco efficienti. In questo caso, eliminare il cattivo odore di uova dalle stoviglie sarà molto semplice perché è previsto l’utilizzo di un ingrediente che in casa abbiamo tutti. Stiamo naturalmente parlando dell’aceto di vino bianco.

Noto infatti per le sue proprietà pulenti, igienizzanti e deodoranti, questo speciale ingrediente si annovera di sicuro fra i rimedi casalinghi più gettonati di sempre. Ed anche in questo caso l’aceto bianco fa il suo lavoro. Bisogna però badare al modo in cui lo si utilizza per lavare le stoviglie. Ecco di seguito alcuni fondamentali accorgimenti: