Non conservarlo mai in frigorifero! In molti stanno commettendo questo errore fatale. Smetti immediatamente!

Se molti alimenti in frigorifero durano di più, altri invece possono uscirne rovinati. Ecco qual è uno di quelli da togliere immediatamente.

Senza il frigorifero, probabilmente, molti di noi sarebbero completamente persi. L’elettrodomestico consente infatti di conservare gli alimenti a lungo e, di conseguenza, ci riduce la frequenza delle spese, così come riduce anche gli sprechi. Se alcuni alimenti come pesce, carne e uova vanno conservati in frigorifero non appena arrivano a casa dopo la spesa, altri invece necessitano della temperatura ambiente: ecco un errore comunissimo.

Uno tra gli alimenti conservati peggio, in Italia ma non solo, è quello delle banane. Siccome molta frutta, se riposta in frigorifero, rallenta il proprio processo di maturazione e dura di più, per le banane invece non è così: alle rigide temperature, annerisce in fretta e diventa molle, perdendo la sua classica consistenza. In realtà, però, c’è anche un altro errore che commettiamo tutti, specialmente con i bambini: ecco l’alimento che dovete subito togliere dal frigorifero.

Frigorifero, togli subito il cioccolato! Ecco perché

È uno degli alimenti preferiti da grandi e piccini, il cioccolato. Che sia al latte, fondente o bianco, è gustoso e perfetto per uno spuntino di metà mattina o di metà pomeriggio, comfort food per eccellenza e guarnizione perfetta di pancake o yogurt.

Molte persone, per prolungare la sua conservazione soprattutto nei mesi caldi, lo conservano in frigo. In realtà, però, questo non si dovrebbe fare per molteplici ragioni: innanzitutto ne compromette il sapore. La conservazione al freddo, infatti, ne rovina il gusto inconfondibile e già questa è una valida motivazione per riporlo subito a temperatura ambiente. Inoltre, gli sbalzi di temperatura e l’umidità ne compromettono anche l’aspetto: se il cioccolato passa da un ambiente fresco e secco a uno caldo e umido, gli zuccheri al suo interno si scioglieranno e si cristallizzeranno sulla superficie, che diventerà biancastra e poco appetibile.

Anche a livello di appetibilità, quindi, viene danneggiato: il freddo può comportare la presenza di una patina bianca all’esterno della barretta o di pallini bianchi al suo interno, dovuti alla presenza di grassi e alla loro reazione con il freddo. Sebbene non abbia conseguenze sulla sua commestibilità, inevitabilmente il cioccolato in questo modo è meno gustoso. Se d’estate non puoi fare a meno di conservare il cioccolato al fresco, poiché in casa hai temperature insostenibili, cerca di chiuderlo in un contenitore ermetico e conservalo nella porta del frigo, che è la parte più calda dell’elettrodomestico.