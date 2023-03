Scegli il gioiello che ti piace di più: questo test ti dice veramente chi sei

Test della personalità: scegli il gioiello che più ti piace e scopri chi sei veramente. Non ci credi? Provalo subito, rimarrai senza parole!

I gioielli che possediamo possono rivelare moltissimo della nostra personalità ed è proprio quello che vogliamo dimostrarvi oggi con questo incredibile test. Probabilmente nel vostro porta gioie avrete collezionato diversi orecchini, anelli e collane ma quando si tratta di diamanti cosa preferite?

Rispondendo a questa semplice domanda scoprirete alcuni lati nascosti del vostro carattere di cui ancora non eravate a conoscenza. Il funzionamento di questo test è davvero molto semplice, quello che dovrete fare è osservare l’immagine e scegliere uno dei tre gioielli raffigurati.

In base alla vostra scelta potrete sapere come siete fatti veramente, non è un caso che stando a quanto dice la psicologia alcuni gioielli sono in grado di svelarci molte cose della nostra personalità. Siete curiosi di scoprire come siete fatte? Allora correte subito a leggere il vostro profilo corrispondete.

Test della personalità: scegli il gioiello e scopri chi sei

Se siete arrivati a questo punto o avete già preso una scelta oppure siete ancora indecisi su quale sia il gioiello che più vi rappresenta. Non preoccupatevi, prima di svelarvi i segreti della vostra personalità proviamo a fare un punto della situazione.

Ma andiamo con ordine:

Nella prima immagine troviamo uno smeraldo , si tratta di un gioiello raro e ottimo per chi ha dei gusti particolari.

, si tratta di un gioiello raro e ottimo per chi ha dei gusti particolari. Nella seconda immagine troviamo un classico diamante , perfetto per chi ha dei gusti classici e raffinati.

, perfetto per chi ha dei gusti classici e raffinati. Infine nella terza immagine troviamo un rubino adatto alle persone focose e con dei gusti fuori dagli schemi.

Ora che sapete cosa rappresentano i tre gioielli in questione sarà sicuramente più facile arrivare a una scelta definitiva. Quindi cosa state aspettando? Correte a leggere il vostro profilo corrispondete.

Risultati finali: ecco la tua vera personalità

Ed eccoci arrivati ai risultati finali, finalmente potrete scoprire tutti i segreti della vostra personalità in base alla scelta che avete fatto. Sappiamo che prendere una decisione non era affatto semplice, d’altronde erano tutti e tre molto belli. Ma vediamo cosa avete scelto:

Se avete scelto lo smeraldo siete persone che amano il rischio e che osano nelle proprie scelte. Per i buddisti questa pietra rappresenta la saggezza. In questo caso siete persone che non tornano mai sui propri passi, dopo che avete preso una scelta andate dirette alla meta. Questo gioiello è perfetto per chi ha una personalità forte. Se invece avete scelto il diamante siete sicuramente delle persone fedeli, per voi il tradimento è una cosa ineccepibile e imperdonabile. Si tratta di una pietra cristallina e trasparente così come la vostra personalità esprime a pieno il rapporto intenso che avete con il vostro partner. Appartiene quindi a donne che hanno una personalità decisa. Se la vostra scelta è ricaduta sul rubino siete sicuramente delle persone passionali ma ricche di mistero. Amate il lusso sfrenato e i luoghi esotici. Allo stesso tempo siete persone che amano leggere e rimanere informate su qualsiasi argomento. La personalità di chi li indossa è scoppiettante e fuori dal normale.

Cosa ne pensate? Vi rivedete in questa descrizione?