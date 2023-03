Giornate Fai, i posti più belli da visitare: ville, chiese, palazzi storici, castelli, musei | L’elenco completo

Si avvicinano le Giornate Fai, e sarà possibile visitare un gran numero di luoghi bellissimi. Si ha solo l’imbarazzo della scelta.

La cultura e l’arte sono le due cose più importanti che possiede un Paese. Il nostro Paese spicca per bellezze naturalistiche ed anche per siti artistici di grande prestigio. Uno scrigno di tesori, dal valore inestimabile, troppo spesso sottovalutato. Delle nostre grandezze si ha poca cura, tanto da abbandonarle a sé stesse e deprezzarle. Tuttavia ci sono delle iniziative volte a promuovere la cultura del bello.

L’arte è la più grande manifestazione di bellezze, e visitare una villa o un castello è un qualcosa che da serenità, oltre che far scoprire la storia del luogo. Il Fondo per l’ambiente italiano è un’associazione che si occupa di diffondere iniziative per sensibilizzare la popolazione alla tutela dei luoghi d’arte. Ogni anno vengono organizzati due fine settimana di Giornate FAI. Si tratta di aperture straordinarie di ville, castelli, biblioteche, musei, aree archeologiche, architetture industriali, chiese, monasteri. Cultura, storia, arte e tanta bellezza sono alla base di queste giornate che si tengono solitamente in autunno e in primavera. Sabato 25 e domenica 26 si terranno le Giornate Fai di primavera e sarà l’occasione giusta per visitare luoghi solitamente inaccessibili.

Le aperture più interessanti delle Giornate Fai

Aprire è un termine bellissimo, e se si tratta di aprire posti solitamente chiusi risulta ancora più bello. Le Giornate FAI consentono a buona parte della popolazione di visitare tesori artistici incredibili. Ogni regione ha stabilito quali luoghi rendere accessibili. Alcuni siti risultano particolarmente interessanti, vediamone qualcuno:

Vigna di San Martino a Napoli. Partiamo da un luogo immerso nel verde e che offre un panorama su una delle città più belle al mondo. Durante le Giornate Fai sarà possibile fare un percorso di trekking sulle vigne della Certosa di San Martino. La vigna è costruita sui terrazzamenti del luogo religioso e solitamente è accessibile solo per eventi riservati. Costruita a partire dal 1325 per volere di Carlo D’Angiò e realizzata dagli architetti Tino Caimano e Francesco di Vito, oggi è sotto la tutela del gallerista Giuseppe Morra.

Villa Bonaparte a Roma . Una struttura storica con dipinti di grande prestigio. La villa ospita la sede dell’Ambasciata di Francia dal 1950 ed è periodicamente aperte al pubblico. Costruita nel 1750 per voler del cardinale Gonzaga, segretario del Papa. L’edificio è arricchito da un grande giardino all’italiana. Non tutti lo sanno ma durante la Breccia di Porta Pia nel settembre 1870, le truppe entrarono a Roma proprio attraverso il giardino di Villa Bonaparte.

Fondazione Roberto Longhi a Firenze. Nella culla del Rinascimento sarà possibile ammirare un edificio ricco di storia. Proprietà della potente famiglia Alberti, fu a lungo possedimento del Monastero di Santa Brigida al Paradiso. Dopo la soppressione del monastero passo in mano ai privati e solo in seguito è divenuta proprietà dello storico dell'arte Roberto Longhi.

Da ricordare che questi sopracitati sono solo una millesima parte dei siti accessibili. A questi vale la pena menzionare: Palazzo Giusso a Vico Equense(Napoli-Campania), i palazzi di Tagliacozzo (L’Aquila- Abruzzo),il Complesso del Tempio San Fortunato a Todi (Perugia-Umbria).