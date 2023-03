Hai mai visto il Duomo di Milano a Roma? È sotto gli occhi di tutti, ma in pochi ci fanno caso

Dovete sapere che il Duomo di Milano sta anche a Roma, è sotto gli occhi di tutti, ma in pochi ci fanno caso. Tutte le informazioni e le curiosità da conoscere.

Ma lo sapevate che il Duomo di Milano sta anche a Roma? No? Non lo avete mai visto? Eppure si trova in pieno centro, affacciato sul fiume Tevere. Chissà quante volte ci sarete passati davanti e non ve ne siete nemmeno accorti!

Va bene, siamo onesti, non è proprio il Duomo di Milano ma gli assomiglia molto. È una chiesa più piccola, di più recente costruzione ma con uno stile neogotico che ricorda moltissimi il gotico medievale del Duomo di Milano. Tanto da essere soprannominata “piccolo Duomo di Milano“.

Si tratta della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in Prati, conosciuta più comunemente come Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio. Scopriamo qualcosa in più su questo interessante e curioso edificio, che non sfugge all’occhio dei turisti più attenti. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Il Duomo di Milano a Roma è sotto gli occhi di tutti

Sul Lungotevere Prati, tra Ponte Umberto I e Ponte Cavour sorge la Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio, edificio particolare che esternamente assomiglia a una riproduzione in piccolo del Duomo di Milano. La chiesa è stretta tra il palazzo sede del Dipartimento della Protezione Civile e l’edificio che ospita il Museo Delle Anime Del Purgatorio. A pochi passi si trova Piazza dei Tribunali, dove sorge il grande palazzo storico che ospita la Corte di Cassazione. Proseguendo a est, si trova Castel Sant’Angelo. Siamo nel cuore di Roma.

La Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio fu costruita in stile neogotico dall’ingegnere Giuseppe Gualandi. I lavori iniziarono nel 1908 e furono completati nel 1917. Gualandi si ispirò al gotico francese, anche perché la chiesa fu voluta dal francese Victor Jouët, missionario del Sacro Cuore di Gesù che fondò a Roma l’Associazione del Sacro Cuore del Suffragio delle anime del Purgatorio e acquistò sul Lungotevere Prati il terreno dove fu edificata la chiesa. La forte somiglianza con il Duomo di Milano, tuttavia, è evidente. La parrocchia ancora oggi è gestita dai Missionari del Sacro Cuore di Gesù.

La facciata della chiesa è realizzata in cemento armato, con copertura di travertino. Presenta bassorilievi, statue, pilastri con guglie, pinnacoli e altri elementi architettonici e decorativi a imitazione del gotico medievale. I tre salienti della facciata corrispondono ad altrettante navate interne. Ciascuna delle navate ha sei campate, con archi a sesto acuto e volte a crociera. Il il pavimento ha inserti in marmo rosso di Verona. Un luogo da visitare, oltre ai monumenti più famosi, quando andate a Roma.