La classifica di Altroconsumo delle migliori creme antirughe in commercio: non farti incantare dalle pubblicità

Scegliere le giuste creme antirughe è fondamentale e non sempre facile a causa dell’illusione data dalla pubblicità: ecco la classifica di Altroconsumo.

Le creme antirughe sono tantissime quindi non è facile scegliere, ovviamente la pelle è diversa per ogni donna e bisogna valutare le proprie esigenze e caratteristiche prima di poter decidere. Tuttavia spesso si viene spinte da pubblicità in tv, sponsorizzazioni sui social, personaggi famosi, verso un prodotto che poi dimostra di non essere cos’ eccellente.

L’ideale è considerare la propria situazione quindi età, tipo di pelle, prezzo che si vuole spendere e poi valutare il prodotto migliore per rispondere a tutte queste necessità. Inoltre, la convinzione che se un prodotto non costa centinaia di euro allora sicuramente è scadente, è completamente errata. Basti pensare che il prezzo finale non sempre è dato effettivamente dalla qualità delle materie utilizzate ma da tutta una serie di elementi che circolano su quel brand come fama del prodotto, pubblicità, costi accessori.

Le migliori creme antirughe in commercio

Quindi è importante imparare a leggere le etichette, questo per ogni tipo di cosmetico. In questo modo si può scegliere senza farsi influenzare ma solo valutando con oggettività cosa è contenuto al suo interno. Perché serve la crema? Con l’età, le condizioni climatiche sfavorevoli, il sole, lo stress, gli agenti atmosferici la pelle progressivamente perde tono ed elasticità e l’unico modo per intervenire è dare un piccolo aiuto sia con l’alimentazione che con delle creme che vanno a sopperire a collagene ed elastina.

Le creme possono essere studiate per tonificare, idratare, per l’età, per questo è importante capire cosa occorre. Una ragazza di 20 anni non ha bisogno della stessa crema di una donna di 60 ed è abbastanza chiaro. L’obiettivo delle creme antirughe, ad ogni età, è dare elasticità però ci sono quelle rimpolpano e quindi permettono di affievolire le rughe profonde, quelle che lavorano di più sul tessuto e quindi danno compattezza e tono.

Altroconsumo ha testato 12 creme in commercio, vediamo quali sono le migliori e perché. La crema Clarins Multi Active Jour ha una buona qualità ma ha un costo di circa 50 euro, quindi abbastanza proibitivo, la crema Eucerin Hyaluron Filler antietà ha una qualità media e costa circa 30 euro. La migliore in assoluto di quelle prese in esame con un costo ridotto è risultata la Garnier Bio Crema Antirughe con un prezzo medio di 10 euro e un punteggio di 63 rispetto alla costosa Clarins che è risultata quella con punteggio più elevato di 65.

Nive Q10 ha una qualità bassa, come anche la L’Oreal Paris Revitalif, l’Avene physiolift giorno, Vichi Liftactiv collagen, Olax rigenerist avanzata, Cien Q10, Caudalie premier cru e Weleda rosa mosqueta.