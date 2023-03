Martina Colombari, niente trucco e filtri: si mostra così sui social

Martina Colombari non teme il tempo che passa e si mostra sui social senza filtri e trucco: ecco lo scatto che ha ottenuto tantissimi like!

Attrice, conduttrice, modella Martina Colombari è tra i personaggi noti più apprezzati dal pubblico. Ex Miss Italia durante la sua carriera ha dimostrato d’essere eclettica e versatile e si è adeguata anche ai cambiamenti del tempo. Molto attiva sui social, è oggi anche un’influencer affermata. In modo semplice e spontaneo elargisce consigli di bellezza e non manca di promuovere prodotti di make up conferendogli credibilità.

Su Instagram poi non manca di condividere la sua quotidianità casalinga: è una moglie attenta e una mamma molto premurosa anche se il figlio Achille è oggi un adolescente indipendente. Martina adora interagire con i suoi fans e non ha nessuna problema a mostrarsi senza filtri e trucchi. Spesso è apparsa sui social senza eccessivi ritocchi e i fans le hanno dimostrato d’apprezzare questo suo modo di fare. L’ex Miss Italia è sicuramente una delle poche vip che non ha nessun problema con il tempo che passa: del resto è ancora oggi bellissima e affascinante. Ecco come si è mostrata in uno degli ultimi scatti che ha condiviso sul suo account Instagram: così affascinante non l’avevamo mai vista!

Sicuramente il modo di fare di Martina Colombari è controcorrente rispetto alle sue colleghe. La moglie di Billy Costacurta non ha nessun problema a mostrare qualche ruga, del tutto naturale. e imperfezione: questo la rende davvero speciale! Recentemente ha celebrato il lunedì: come giorno di ripresa della settimana, in modo davvero ironico. Ha condiviso un post dove appare in primo piano, sguardo appena sveglia, senza trucco o filtri e con i patch sotto gli occhi e i beccucci sui capelli: “Il lunedì non è un giorno della settimana ma uno stato d’animo.” Questa la didascalia che accompagna il post e che esprime appieno la semplicità della conduttrice.

Martina Colombari mood acqua e sapone del Lunedì mattina

Il mood acqua e sapone del lunedì mattina di Martina Colombari è divenuto un vero must. La bellissima conduttrice ha infatti ricevuto tantissimi like e complimenti dai suo fans. Soprattutto le donne hanno apprezzato la sua scelta di mostrarsi al naturale: “Martina una di noi … la pinzetta”, ha commentato una fans.

C’è anche chi condivide il suo approccio all’inizio settimana: “Non potrei essere più d’accordo cara Martina...e ci vuole una grande forza ad uscire dal letto alle 6 di mattina sapendo che appunto è solo lunedì…e cmq lo stati d’animo non è dei migliori…almeno per me. Sei sempre splendida e questi taglio di capelli è super…ma cosa non ti sta bene???? Nulla!!!”