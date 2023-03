Migliori università al mondo: ecco dove far studiare i tuoi figli, tante italiane in vetta

L’Università è sempre importante, tuttavia ci sono degli Atenei migliori di altri: ecco la classifica ufficiale.

Viviamo in una società tutt’altro che facile. Le risorse economiche, infatti, scarseggiano e questo non consente alla persone di vivere in condizioni agiate. La mancanza di lavoro e le spese sempre più elevate non fanno altro che oberare i cittadini. Trovare un impiego adeguato e ben retribuito, infatti, è diventano sempre più difficile. Talmente difficile da far accettare anche offerte di lavoro ai limiti dello schiavismo. E talvolta viene da chiedersi a cosa serva studiare.

Studiare, però, serve sempre perché oltre a garantire un futuro migliore permette anche di aprire la mente. Lo studio e la cultura sono l’unico strumento a disposizione per aver accesso ad una vita migliore. L’ascensore sociale, tuttavia, sembra essere in lenta, lentissima salita, ma ciò è possibile solo attraverso l’acquisizione di un titolo di studio. Inoltre frequentare l’università è qualcosa che permette di entrare in contatto con un gran numero di persone e di vivere esperienze costruttive. Nessuno dovrebbe mai pensare che una laurea sia inutile. Certo accedere al mondo del lavoro non sarà facile ed immediato, ma con caparbietà e perseveranza si capirà il vero valore di un titolo di studio. In Italia ci sono tantissime università, alcune delle quali spiccano per prestigio.

La classifica delle migliori Università

Dunque come abbiamo detto precedentemente frequentare l’università sarà sempre un valore aggiunto alla propria vita oltre che alla propria carriera. Certo va detto che gli studi universitari hanno dei costi piuttosto elevati non sempre facili da sostenere. Numerose famiglie non possono permettersi di pagare rette elevate, e per questo devo fare tanti sacrifici per garantire un futuro migliore ai propri figli. Al contempo tanti ragazzi decidono di svolgere qualche lavoretto in modo da poter contribuire alle spese. Un lavoro di squadra che rende il traguardo ancora più importante e significativo. Le Università italiane sono tutte dotate di una certa tradizione storica e si distinguono per meriti vuoi per un motivo vuoi per un altro.

Fra queste vanno citate la Federico II di Napoli e l’Università di Bologna, fra i primi Atenei al mondo. Un recente studio ha messo in luce quali siano le migliori Università al mondo. Sul territorio italiano il primato spetta alla Sapienza di Roma. L’Ateneo della capitale si classifica al primo posto per Lettere Classiche e Storia Antica. Vanno poi annoverati il Politecnico di Milano, l’Università di Padova e l’Università di Bologna. Tuttavia a livello mondiale risultano essere in testa le università statunitensi, con Harward in cima per 14 discipline. I parametri di giudizio presi in esami sono: l’organizzazione, la divisione del piano di studi, l’efficienza dei servizi, il numero delle pubblicazioni accademiche.