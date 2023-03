Naso curvo? Risolvi subito senza chirurgia | Ti cambia la vita questa idea geniale

Hai il naso curvo e non sai come renderlo ‘perfetto’? Non ricorrere subito alla chirurgia, piuttosto segui questo efficace trucchetto.

Il naso è uno dei punti del viso che maggiormente viene notato in una persona, a primo impatto. Se ha il nasino ‘alla francese’, ad aquilino, all’insù, piccolo, grande o curvo, si nota sin dal primo istante. Costituisce uno dei punti forti del nostro volto. Quest’ultimo però, spesso, può diventare motivo di disagio quando ci si guarda allo specchio: troppo grande, troppo storto, troppo lungo. Ecco perché sempre più persone scelgono la strada più semplice per renderlo perfetto: la chirurgia.

Noi quest’oggi vogliamo mostrarvi un trucchetto super efficace che riuscirà a trasformare il naso curvo in un nasino davvero carino e perfetto, senza utilizzare alcun bisturi. Siete pronte a scoprire di cosa si tratta?

Il naso curvo non sarà più un problema con questo trucchetto: ecco cosa bisogna fare per renderlo perfetto

Avere un nasino perfetto, che risulti meraviglioso in foto, è il desiderio di ogni donna. Schiave forse di ciò che la società presenta, tendiamo spesso a ricorrere alla chirurgia per eliminare ogni piccolo difetto dal nostro corpo, omologandoci alla massa e togliendo a noi stesse un po’ di ‘personalità’. Il naso, le labbra, il seno, i capelli con qualche ‘difetto’ ci rendono uniche. D’altronde ricordate che la moda cambia, il naso resta. Ad esempio, nell’antico Egitto era consuetudine e segno di grande ricchezza e grazia, avere un naso lungo ed aquilino: mostrava la grandezza della persona che lo possedeva. Ma se non volessimo ricorrere al bisturi e voler ugualmente un nasino bello da mostrare in foto? Cosa potremmo fare? Il nostro migliore alleato in questo caso è il make up, stavolta davvero farà miracoli. Vediamo insieme in che modo.

Per trasformare un naso curvo in un nasino perfetto avremo bisogno di:

correttore

fondotinta

blush

illuminante

bronzer

terra abbronzante

Ovviamente questi prodotti non devono necessariamente essere utilizzati tutti insieme, ma bisogna usare solo quelli che servono realmente in base alla forma del nostro naso.