Neonati in Usa, la strana moda dei genitori americani: tutta colpa dell’Italia

Negli ultimi tempi sta prendendo piede una strana moda da parte di genitori americani: ecco di che cosa si tratta.

Ultimamente, negli Stati Uniti sta dilagando una moda molto particolare, che ha a che fare in qualche modo con il Bel Paese.

La gravidanza è un periodo importante ma anche un po’ agitato per le donne, che comunque ci tengono affinché ogni cosa vada per il verso giusto, senza complicazioni. E d’altra parte c’è anche la scelta della cameretta in cui accogliere il piccolo, tanti controlli per monitorare se tutto sta andando al meglio. E poi, naturalmente, i preparativi per far sì che il piccolo sia accolto come si deve. Da qui, la corsa agli acquisti affinché tutto sia perfetto per quel momento così importante.

Si acquistano carrozzina, scalda biberon, vaschetta per fare il bagnetto al piccolo, ciucci, pannolini, giocattoli e molte altre cose utili. E poi, naturalmente, tra le cose fondamentali a cui i genitori devono pensare, c’è il nome del loro pargoletto.

Nomi bambini: la strana moda dei genitori americani

Ed è proprio la scelta del nome la cosa che a volte si fa più difficile. Magari un po’ di indecisione nello scegliere quello più adeguato, oppure uno dei nonni vuole che si rinnovi il suo nome, o ancora si sceglie uno dei nomi più usati del momento.

E a proposito di mode, negli Usa si sta diffondendo una moda che ha a che vedere proprio con l’Italia. Da quanto si apprende, infatti, i genitori statunitensi starebbero scegliendo di dare ai propri figli, nomi di alcune città del BelPaese. Sembra una cosa incredibile, eppure è vera. Non a caso, e non solo negli Stati Uniti, si potrebbero incontrare bimbe il cui nome è Roma, come la nostra amata capitale.

Oltre a Roma, tra i nomi che più spesso diventano prima scelta dei genitori americani per i loro figli, ci sono anche Emilia, Capri, Reno. Anche il nome Italia sta facendo un grande exploit negli ultimi anni, tant’è che a chiamarsi così, in Usa, sono ben 122 bimbe. Tra i nomi di città italiane più usati in Usa, Quebec, Nuova Zelanda, Australia e Inghilterra, c’è sicuramente Firenze, anche nella versione inglese, ossia Florence. E poi c’è Emilia, molto usato negli Stati Uniti. E ancora Milano, che è un nome dato sia ai maschietti che alle femminucce, e addirittura, Roma, è considerato anch’esso unisex e negli ultimi anni è molto usato per i maschietti.