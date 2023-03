Unghie 2023: se non le porti così sei out I Nuovi trend sono sbalorditivi: guida facile da seguire

Se vuoi delle unghie al top, sono questi i trend del 2023 che devi assolutamente seguire: quali sono e come si deve procedere.

Chi lo dice che solo il make up sia il mondo preferito delle donne? Certo, ci sono alcune che preferiscono non prendersene cura o lasciarle al naturale, ma dall’altra canto sono davvero tantissime quelle signore che amano sfoggiare delle mani sempre in ordine e con un bel colore applicato sulle unghie. Anche tu sei tra questi? Benissimo, allora sei proprio incappata nell’articolo giusto. Di seguito, ti diremo quali sono i trend del 2023 da seguire per una manicure elegante, sofisticata e indimenticabile.

Con l’arrivo della primavera 2023, sono davvero tantissime i trend da conoscere e da seguire. Ad esempio, gli appassionati di moda sanno benissimo che stanno per ritornare l’amatissima camicia da jeans e l’avvolgente giacca di pelle. Gli amanti della manicure, invece, cosa devono aspettarsi? Per avere delle unghie sempre al top, soprattutto in occasione dell’arrivo della bella stagione, cosa devono sapere?

Forse non tutti lo immaginano, ma per i prossimi mesi è previsto un vero e proprio boom di trend pazzeschi, pronti a far perdere completamente la testa. Sei curiosa anche tu di conoscere di quali stiamo parlando? Scopriamoli insieme.

Quali sono i trend 2023 per delle unghie incredibile: i passaggi da seguire

Vuoi accogliere l’arrivo della primavera e della bella stagione con delle unghie da urlo? Benissimo, allora ti consigliamo vivamente di scegliere una delle manicure più in voga per il 2023. Si tratta di scelte perlopiù sofisticate, che faranno perdere la testa a chiunque le guardi.

Se vuoi una manicure effettuata con strumenti esclusivamente naturali, devi assolutamente scegliere la manicure giapponese. Si tratta di un’operazione che richiede l’utilizzo di un bastoncino di legno per le cuticole, un buffer per eliminare lo strato più superficiale dell’unghia e la cera d’api mirata a ricostruirla;

Si è sempre detto che il fai da te sia la scelta migliore ed anche in questo caso è vero: la manicure californiana fa proprio al caso tuo. Si tratta, infatti, di un trattamento fatto direttamente a casa tua, che consiste nel mettere le mani in un bacinella per circa 5 minuti per poi procedere con i soliti passaggi;

Perfetto per l'inverno, la manicure brasiliana si accinge a conquistare tutti anche in primavera e in estate. Dopo aver ammorbidito le mani con olio o, addirittura, con guanti appositi, si procede alla classica manicure e stesura dello smalto. Fate molta attenzione, però: durante questo ultimo passaggio, non c'è precisione e si notano sbavature da ogni parte. A fine trattamento, poi, si procede a correggere le imperfezioni con un bastoncino di legno o del colore pieno di solvente;

Chiudiamo con la manicure russa. Un trattamento fatto completamente a secco ed effettuato con strumenti in acciaio, che prevede l'applicazione di uno smalto.

A questo punto, la decisione sta a te! Scegli qual è la manicure più adatta a te e dì alla tua estetista di farla sulle tue unghie. Ti assicuriamo che il figurone è stra-garantito.