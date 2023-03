Lo stesso sorriso: avete mai visto il primo figlio di Matteo e Donna Imma Polese?

Il primo figlio di Matteo Giordano e donna Imma Polese ha lo stesso sorriso della madre. Non tutti lo conoscevano.

Non tutti conoscevano Pasqualino Giordano, il primo figlio di don Matteo e donna Imma Polese. La padrona di casa della Sonrisa l’ha presentato in occasione del suo matrimonio, mostrando con fierezza alcune immagini in compagnia del figlio.

Pasqualino si è sposato qualche giorno fa e chiaramente ha festeggiato nella tenuta di famiglia La Sonrisa, meglio nota come il Castello delle Cerimonie. A differenza del fratello minore, lui, nonostante lavori nella struttura di famiglia, compare molto meno nel programma televisivo su Real Time e per questo il suo viso è il meno conosciuto della famiglia. Ma adesso che l’abbiamo visto tutti, possiamo affermare che ha la stesso sorriso della madre.

Il primo figlio di donna Imma Polese e Matteo Giordano è uguale alla madre: si chiama Pasquale

Pasquale Giordano, chiamato da tutti Pasqualino, si è sposato qualche giorno fa con Anna. La madre, donna Imma Polese, ha condiviso alcune immagini del matrimonio sui social e abbiamo visto il primogenito della celebre coppia. Come si vede dalle immagini Pasqualino ha proprio lo stesso identico sorriso della madre, solare come lei, potremmo dire che sembrano quasi due gocce d’acqua. Il suo matrimonio è stata un’occasione molto importante per la famiglia Polese e, com’era prevedibile, è stato celebrato in grande stile alla Sonrisa.

“Una grandissima emozione per il matrimonio del nostro primogenito Pasqualino. Con il cuore pieno di gioia, condividiamo con voi questi momenti speciali. E vi ringraziamo per tutti i bellissimi messaggi di affetto“, queste le parole con cui donna Imma ha voluto ringraziare tutti per l’affetto ricevuto in occasione del matrimonio di Pasqualino.

Alla festa hanno partecipato all’incirca 250 invitati, la cerimonia è stata organizzata in ogni minimo dettaglio e tra fuochi d’artificio, buon cibo e balli, tutti si sono divertiti fino a tarda notte. La location non poteva che essere la Sonrisa anche perché è qui che Pasqualino ha conosciuto la sua Anna. Lei si era rivolta ai Polese per celebrare i suoi 18 anni e in quell’occasione è nato l’amore.

Donna Imma ha spiegato che la cerimonia è stata molto più sobria di quelle che generalmente si vedono al Castello delle Cerimonie anche perché la sposa è incinta. Il figlio Pasqualino, inoltre, è un ragazzo introverso: “Una cerimonia sobria, nei limiti del possibile, perché Pasquale è un tipo introverso, ha voluto una cosa più ritirata. Però il menù per i 250 invitati non poteva che essere napoletano, abbondante e di qualità“, questo il racconto della madre dello sposo.