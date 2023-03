Stai progettando un viaggetto? C’è una novità per i biglietti, devi assolutamente saperla

Per chi sta progettando un viaggetto, c’è una novità sui biglietti del treno. Ecco di cosa si tratta e tutte le informazioni utili.

Chi viaggia abitualmente, specialmente con il treno, ha bisogno di essere sempre informato su tutte le ultime novità in fatto di sconti, abbonamenti, promozioni speciali, nuovi collegamenti e funzionalità nei sistemi di prenotazione e di informazione. Non si riesce sempre a stare dietro a tutti gli aggiornamenti, che sono continui e numerosi, pertanto è importante informarsi nei luoghi giusti.

Qui, in particolare vi segnaliamo le ultime novità riguardo ai biglietti per i treni di Trenord, non solo per i pendolari che si spostano per lavoro o studio ma anche per chi viaggia all’interno della Lombardia. La novità principale riguarda l’aggiornamento della app per smartphone di Trenord, che prevede numerose funzioni aggiuntive, come la possibilità di modificare i biglietti e di richiedere la tessera elettronica Io Viaggio per gli abbonamenti, insieme a tanti altri servizi. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Trenord ha aggiornato la sua applicazione per smartphone con cui comprare i biglietti per i suoi treni, gli abbonamenti ed essere sempre informati sullo stato del proprio treno. Novità che aumentano la funzionalità della app, con diversi nuovi servizi comodi per gli utenti. Una delle novità principali e più utili è quella che consente di richiedere tramite app la tessera elettronica per gli abbonamenti “Io Viaggio”, che può essere richiesta solo online, poiché Trenord ha abolito gli abbonamenti cartacei. Gli abbonamenti ferroviari sono settimanali, mensili, annuali oppure integrati. È possibile associare a al proprio abbonamento quello di un familiare.

Tramite l’app Trenord si possono acquistare diversi tipi di biglietti del treno e carnet ferroviari per viaggiare in Lombardia ma anche fino ad alcune stazioni delle regioni vicine. Si possono acquistare anche biglietti integrati IVOL – Io Viaggio Ovunque in Lombardia, che permettono di viaggiare su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale in regione per 1, 2, 3 e 7 giorni, e quelli del treno Malpensa Express per l’aeroporto di Milano Malpensa. Sono inclusi anche i biglietti integrati per le aree del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Milano e Monza Brianza (Stibm).

Chi ha acquistato un biglietto, indicando la data di utilizzo, può cambiare il giorno e l’ora di viaggio fino a tre volte, tutto tramite la app. Questa funzione si applica a tutti i biglietti di Trenord, inclusi quelli integrati e per Malpensa, sono invece esclusi quelli integrati Stibm dell’area di Milano e Monza Brianza, che si attivano al momento dell’utilizzo. Il cambio di data è possibile entro la mezzanotte del giorno precedente il viaggio.

Infine, con la app Trenord è possibile ricevere notifiche sullo stato del treno con sui si viaggerà. Basta selezionare l’opzione “Aggiungi un nuovo viaggio”, inserire le stazioni di partenza e di arrivo, selezionare l’orario e il treno.