Bambino timido: i 5 gravi errori che fanno tutti i genitori e che peggiorano la situazione

Quali sono i cinque errori che ogni genitore dovrebbe evitare se il proprio bambino è timido: così la situazione peggiora tantissimo.

Se è vero che ogni bambino è a se e che differenzia dall’altro sotto diversi punti di vista, bisogna capire perché alcuni sono parecchio timidi e non riescono ad aprirsi facilmente il pubblico. In un’epoca in cui la socializzazione è alla base di ogni cosa, tantissimi genitori si chiedono perché il proprio bambino è particolarmente chiuso, bloccandosi completamente quando qualcuno gli dà a parlare. Scopriamo insieme, quindi, da cosa nasce un atteggiamento del genere. E, soprattutto, come comportarsi.

Solitamente si crede che un bambino sia timido perché già nato con questo predisposizione caratteriale, ma è davvero così? Secondo alcuni studi, sembrerebbe essere proprio così. Da un’analisi approfondita condotta dal dottor Jerome Kagan, infatti, si è scoperto che circa il 20% dei piccoli presi in considerazione sia nato con una maggior predisposizione ad un atteggiamento chiuso ed introverso. Alcune volte, però, può capitare che un comportamento del genere non sia tanto influenzato dal carattere, ma piuttosto dall’ambiente familiare in cui è cresciuto. Magari, dei genitori non adatti al loro ruolo, episodi di violenza o, addirittura, un atteggiamento opprimente nei confronti del bambino hanno favorito in lui una maggiore predisposizione all’introversione.

Che cosa bisogna fare, però, in questi casi? Ovviamente, quando un bambino è timido, si sospetta che lo sia per sempre. Certo, quando entra in confidenza con il suo interlocutore, è possibile che si sciolga e viva serenamente. Tuttavia, non c’è un vero e proprio rimedio contro la timidezza. Ci sono alcuni errori, però, che i genitori commettono molto spesso, che potrebbero fortemente peggiorare la situazione.

Se il tuo bambino è timido non commettere questi errori: peggiorerai la situazione!

Avere a che fare con un bambino timido, diciamoci la verità, non è affatto una cosa semplice. Allora cerchiamo di capire insieme come bisogna comportarsi con lui e, soprattutto, quali sono gli errori da evitare quando ci si relaziona con lui.

Secondo il dottor Jerome Kagan, i comportamenti sbagliati che i genitori (seppur inconsapevolmente) adottano nei confronti del loro bambino, peggiorando la situazione ed, ovviamente, la sua timidezza sono:

Parlare al posto del bambino. Vi è mai capitato di vedere genitori che rispondono a domande fatte al loro bambino? Ecco, questo è un grave errore! Avere un atteggiamento del genere, infatti, non fa altro che sviluppare una maggiore timidezza e insicurezza nel bambino, che così facendo non si scioglierà mai completamente. Il consiglio, quindi, è quello di attendere i suoi tempi. Sarebbe opportuno, infatti, stabilire un intervallo di tempo entro cui il piccolo può rispondere. Una volta superato, è bene che la conversazione vada avanti anche senza la sua risposta. In questo modo, il bambino ha la possibilità di intendere come bisogna relazionarsi con gli altri;

Forzarlo ad interagire in pubblico. Se il bambino non vuole parlare, non vuole rispondere alle domande e non vuole giocare con gli altri, è inutile che lo si forzi. In questo modo, infatti, la situazione peggiora tantissimo;

Anche questo, purtroppo, è un grave errore da evitare. Mettere in piazza una debolezza del proprio bambino, diciamoci la verità, non è affatto il massimo. E non lo è nemmeno per lui, che in questo modo si sentirà ‘tradito’ ed ancora di più al centro dell’attenzione; Non forzare il piccolo a fare attività per sciogliere la sua timidezza. Obbligarlo a stare in pubblico, a fare attività e a stare in compagnia dei suoi coetanei, purtroppo, non lo aiuterà affatto. Anzi, non farà altro che peggiorare questa chiusura caratteriale.

A questo punto, la situazione è ben chiara e delineata. Per quanto sia davvero difficile relazionarsi con un bambino timido, perché si ha sempre il timore che possa scoppiare a piangere da un momento all’altro, sarebbe bene evitare determinati atteggiamenti per non peggiorare la situazione. Magari crescendo, il piccolo si renderà conto che un comportamento del genere posso fortemente condizionarlo e cambierà. Qualora non fosse così, non si può fare altro che ‘accettarlo’ ed amarlo in questo modo.