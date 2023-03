Ghirlanda di Pasqua: un lavoretto semplicissimo da realizzare con i bambini

Vuoi preparare una meravigliosa ghirlanda di Pasqua? Prova questa: ti aiuteranno anche i bambini e sarà una vera meraviglia!

Tra poche settimane arriverà Pasqua e già nei supermercati si vedono le uova di diversa grandezza e gusto. C’è chi ama comprarle lì e chi invece preferisce acquistarle personalizzate in una cioccolateria di paese. Ma Pasqua non è solo uova di cioccolato, colomba e tanto bel cibo: è anche gioia e spensieratezza, voglia di addobbare la propria casa con diversi oggetti ‘primaverili’ e creare meravigliosi lavoretti con i propri bambini.

Quello che andremo a fare quest’oggi sarà preparare una ghirlanda di Pasqua, da appendere in casa o fuori la porta di quest’ultima. Siete pronti? Vediamo insieme cosa ci occorre per realizzarla.

Abbiamo detto che tra pochi giorni sarà Pasqua e che sempre più mamme son impegnate nell’acquisto delle uova di cioccolato, del cibo per preparare i dolci e il pranzo tipico e soprattutto nell’acquisto di diversi oggetti da usare per decorare la propria casa. Pasqua, negli ultimi anni, è diventata un po’ come Natale a livello di addobbi: l’albero di Pasqua, i rami di ciliegio, i coniglietti e i pulcini, le uova colorate, insomma una vera e propria festa di primavera all’interno delle nostre case. Oltre che acquistare diversi oggetti nei negozi, possiamo anche pensare di prepararne qualcuno noi: un esempio potrebbe essere la ghirlanda di Pasqua. Semplice, economica e veloce da realizzare potrà essere preparata anche con l’aiuto dei nostri bambini.

Il materiale che ci occorre per realizzare quest’ultima è:

cartoncini bianchi

colla a stick

piattini di carta

colori a tempera o pastelli

nastrini

forbici dalla punta arrotondata

matita

gomma

forma di un uovo, in plastica (se avete la possibilità di acquistarlo, altrimenti si procede a mano libera)

Procedimento:

La prima cosa da fare è assicurarsi che la matita abbia la punta molto affilata, per avere un risultato perfetto. A questo punto si può iniziare a disegnare le uova sul cartoncino o utilizzando la formina o a mano libera, cercando di essere quanto più precisi possibile

In un piattino di carta o plastica possiamo mettere qualche colore a tempera (quello che più ci piace) e, con l’aiuto di un pennello, stenderlo sul cartoncino, colorando così le nostre uova. In alternativa possiamo anche utilizzare i pastelli ed avere lo stesso effetto, decorando le uova

Tagliamo poi il centro di un piatto di carta, con le forbici dalla punta arrotondata, e conserviamo solo la parte ‘esterna’ che farà da base alla nostra ghirlanda

Attendiamo che le nostre uova si asciughino (se le abbiamo dipinte con i colori a tempera) e incolliamole, con l’aiuto della colla stick

A questo punto, dopo aver riempito l’intera ghirlanda con le uova, non ci resta che aggiungere qualche nastrino ed appenderla dove desideriamo

Sarà divertentissimo crearla con i nostri bambini e soprattutto meravigliosa!