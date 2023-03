I figli di Kate e William ricevono un bellissimo regalo da nonno Carlo: fan commossi

Nonno Carlo ha avuto un pensiero speciale per i suoi nipoti George, Charlotte e Louis, prima della sua incoronazione. I fan sono commossi.

Chi pensa che la vita di corte sia tutta rose e fiori, in fondo si sbaglia di grosso. Certo, in tempi di crisi economica, le famiglie reali non hanno certo il pensiero fisso di pagare le bollette e arrivare a fine mese, così come i più piccoli si ritroveranno un futuro certo in discesa e senza le ansie dei “comuni mortali”, ma gli impegni, i doveri, l’immagine da preservare, i cerimoniali a cui presenziare, potrebbero togliere ai nostri protagonisti il tempo per prendersi cura degli affetti più cari.

Non è questo il caso di Re Carlo d’Inghilterra, che poco prima della sua incoronazione, ha pensato bene di prodigarsi in un gesto da nonno affettuoso quale è. I media ufficiali di Buckingham Palace raccontano che nonno Carlo non ha fatto mancare un regalo davvero speciale ai suoi nipotini. Vediamo insieme di cosa si tratta: la notizia è stata data in esclusiva dal portale Hellomagazine.com.

Il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis sono stati tutti dotati di copie di un nuovo libro per bambini, The King’s Pants , prima dell’incoronazione del nonno. Il libro è un sequel del popolare libro per bambini del Regno Unito The Queen’s Knickers, che ha recentemente celebrato il suo 30° anniversario.

L’insolito e affettuoso regalo di Nonno Carlo ai suoi nipotini

L’incoronazione di un nuovo monarca del Regno Unito porta con sé molto stress, molte cerimonie e sicuramente molti impegni a cui far fronte, per tutti. Immaginiamo che un momento del genere non sia stato semplice da gestire nemmeno per i bambini della casa reale.

Tuttavia nonno Carlo ha voluto in qualche modo “stemperare le tensione” accumulata dai suoi nipotini nei giorni precedenti all’incoronazione. Ebbene, i figli di William e Kate, il Principe e la Principessa di Galles, hanno recentemente ricevuto questo regalo davvero prezioso. Il principe George, 9 anni, la principessa Charlotte, 7 anni, e il più giovane, il principe Louis di 4 anni, secondo fonti ufficiali, sarebbero rimasti davvero colpiti dal gesto inatteso del Sovrano.

The King’s Pants è una storia esilarante e irriverente di un nuovo monarca e della sua biancheria intima preferita. Il Re non può governare senza i suoi Royal Pants e ne ha un paio per ogni occasione,

The King’s Pants potrebbe sembrare un argomento insolito per un libro per bambini, ma a quanto pare c’è un precedente nel Regno Unito. L’autore, Nicholas Allan, aveva precedentemente pubblicato un libro che ora funge da prequel di The King’s Pants, The Queen’s Knickers, che rimane popolare nel suo paese d’origine e ha recentemente celebrato il suo 30esimo anniversario.

The Queen’s Knickers è un libro in fondo anche ironico in cui “viene rivelata la vasta gamma di biancheria intima reale”, oltre che viene fatto un excursus sugli abiti dei reali. Mettetevi nei panni dei nipotini: vi verrebbe o no da sorridere pensando ai “mutandoni” di nonno Carlo? Siamo certi che i piccoli hanno reso di gusto prima di tuffarsi negli austeri cerimoniali che hanno portato all’incoronazione del nuovo Re. Ebbene sì, Carlo d’Inghilterra ha voluto dire ai suoi piccoli che anche se è il nuovo sovrano del Regno, per loro resta sempre Nonno Carlo.