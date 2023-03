Mamma influencer coccola il figlio sul balcone e viene sommersa dalle critiche: la foto è un colpo al cuore

Mamma influencer viene subissata di attacchi sui social: galeotta fu la foto in cui coccola suo figlio piccolo tenendolo sul balcone.

Non sempre essere bellissima e popolare, e avere raggiunto l’apice del successo, ti rende indenne da attacchi spietati da parte del popolo del web. Le influencer di tutto il mondo, al giorno d’oggi, sanno bene che la strada per arrivare a diventare delle “social star” è irta di difficoltà e di ostacoli. Soprattutto quando raggiungi un numero così alto di followers come la protagonista della nostra storia, sei chiamata a fare la massima attenzione su quelli che possono essere comportamenti lesivi alla tua immagine.

Basta davvero poco per sprofondare nel mare delle critiche, le persone non aspettano altro, spesso invidiose della tua popolarità. Tuttavia c’è anche da sottolineare come in questo caso, che la donna, protagonista di questa storia, se la sia davvero cercata. Si sa, poi, che la famiglia è sacra, e che sui comportamenti in relazione ai bambini, il mondo della rete non perdona. Scopriamo, allora, cosa è accaduto a questa influencer al punto da meritare anche i titoli dei giornali nazionali del suo paese natio.

La bellissima Camila Coelho, che ha voluto rendere partecipi i suoi quasi 10 milioni di fan del suo recente viaggio a Parigi, sta affrontando le pesanti critiche per la pubblicazione di alcune immagini che la ritraggono in compagnia del suo bellissimo bambino Kai. No, non si tratta delle solite critiche legate allo sfruttamento dei minori per accrescere la propria popolarità.

La fashion-blogger Camilla Coelho scuote il mondo del web: quella foto con suo figlio fa il giro del mondo

L’influencer e stilista, 34 anni, ha condiviso per la prima volta una foto in Francia con il suo piccolo di 7 mesi, il mese scorso, in bella posa su un balcone con vista sulla Torre Eiffel sullo sfondo. La Coelho stavolta sarebbe andata davvero oltre: la donna e mamma, infatti, nella foto “incriminata”, tiene Kai solo per la vita, cingendolo con una mano. Il figlio, vestito con una tuta grigia con un cappello in maglia abbinato a piccole scarpe da ginnastica Converse, come dire che nulla è lasciato al caso, si trova addirittura in piedi sul davanzale di un balcone ad una altezza non indifferente!

I fan non hanno esitato ad attaccare Camilla in tutti i modi e in tutte le “salse” per il pericolo a cui espone suo figlio pur di raggiungere il suo scopo, ovvero pubblicizzare le aziende di abiti per bambini che la seguono. “I bambini e i balconi non vanno affatto d’accordo, le urla la gente del web, senza mezzi termini. Sei la mia fashion blogger preferita e sono sicura che avevi il controllo della situazione, ma non sei certo di esempio per le altre mamme della rete. Ci saranno altre aspiranti blogger che cercheranno di ricreare questa immagine e potenzialmente metteranno i loro bambini a rischio”, ha scritto ancora un commentatore. Ci vuole un secondo di distrazione perché accada un incidente drammatico. Non possiamo esporre i nostri figli a questi rischi solo per denaro e popolarità”.

La Coelho non ha voluto replicare alle accuse, evitando di innescare altre polemiche controproducenti alla sua immagine. La donna non solo sembra avere compreso il suo gravissimo errore, ma la foto sarebbe stata addirittura rimossa dal suo profilo Instagram.