Barbie originale: non farti fregare, la riconosci con questo trucchetto | Verifica se ne hai molte false

Le Barbe hanno fatto sognare bambini di tutto il mondo, ma a volte non si tratta di giocattoli originali: ecco come capirlo!

Quanti di noi hanno giocato con Barbie, sono stati affascinati dagli abiti, dallo stile, dai compagni di giochi. Quanti incantati dai film con protagoniste bellissime e dal fascino romantico? Interi pomeriggi passati a ricreare storie da mille e una notte con le proprie amichette. Storie degne dei migliori registi italiani e che ci facevano passare ore in totale divertimento e speniseratezza.

Ebbene, ancora da adulti ci ritrova in mercatini o negozi specializzati o semplicemente nelle nostre cantine a capire se quello che abbiamo davanti sia un esemplare autentico o un falso. In poche mosse è possibile capire se si tratti o meno di un pezzo originale.

Barbie: è un fake oppure no?

Anche della bambola più famosa al mondo è possibile trovare delle imitazioni. Per questo bisogna saper riconoscere se quello che possediamo o stiamo per acquistare sia un falso oppure no. Innanzitutto, la bambola di Barbie è caratterizzata da una minuziosa precisione nei dettagli e materiali. Gli arti, ad esempio, non sono fatti di leggera e pieghevole plastica, ma sono pieni, elastici, compatti a reagire meglio agli urti e alle cadute causate durante la fase di gioco.

Ovviamente se pensiamo alle giunture, nei modelli più vecchi, come quelli degli anno ’60, esse sono più visibili, in quelli più recenti molto di meno. I capelli di barbi hanno una consistenza piacevole, non sono ultra sottili e dall’aspetto eccessivamente finto. Gli occhi, il naso, la bocca, sono precisi. Soprattutto il make-up occhi è caratterizzato da uno stile minuzioso e allungato.

Anche il packaging è ricco di dettagli che sono tipici di Barbie, la confezione non avrà stampe fuori posto o sbiadite o poco allineate. Nessuna sgranatura, poi, sarà presente. I colori sono nitidi, così le informazioni sul prodotto. Ma non è semplice, per i meno esperti, carpire l’autenticità di un dato prodotto.

Ovviamente, se ci si ritrova al cospetto di un esemplare che ha molti anni, per capire se si tratti effettivamente o meno di un autentico, è possibile consultare gli archivi contenenti i modelli che si trovano online. In caso di dubbi persistenti, niente paura! Basta contattare la casa madre, infatti la Mattel offre sul suo sito la possibilità di contatto e assistenza al cliente assolutamente gratuito.