Come proteggere i figli dai pericoli del web: con questa funzione sul loro smartphone saranno al sicuro

I pericoli del web per i tuoi bambini sono sempre dietro l’angolo. Con questa funzione sul loro smartphone non corrono davvero più rischi.

Tuo figlio non è ancora adolescente e fa già uso del cellulare ? Riesci a evitare che lo porti a scuola, ma quando è a casa sta sempre “attaccato” allo smartphone. Lo sai bene, da mamma informata, che i pericoli del web sono dietro l’angolo. Non gli permetti di usare i social ma, navigando costantemente su Google, il tuo bambino corre seri rischi di imbattersi in foto e video esplicite, che nascondono contenuti che per lui potrebbero essere davvero turbativi.

I bambini adorano Google, ma a volte possono aprire una “porta sbagliata” e finire dove non dovrebbero essere. Google dispone di funzionalità di controllo parentale che i genitori possono implementare per ridurre i contenuti non idonei che finiscono nei risultati di ricerca dei loro figli “zelanti navigatori” della rete.

Internet è una meravigliosa piattaforma di apprendimento per i bambini, ma sfortunatamente è anche piena di minacce online e contenuti discutibili a cui i bambini non dovrebbero mai essere esposti. Oltre a proteggere i bambini dal mondo esterno, al giorno d’oggi i genitori devono anche proteggerli dalle “acque agitate” del mondo online.

Google SafeSearch è la nuova funzione che consente di filtrare, per tuo figlio, tutto il materiale ritenuto non idoneo per i minori. Per attivare Google SafeSearch, visita http://www.google.com/preferences.

Proteggere tuo figlio dai pericoli del web è possibile: ecco il nuovo sistema di controllo parentale

Google SafeSearch è una delle principali opzioni di controllo parentale offerte da Google per aiutare i genitori a controllare i risultati di ricerca. SafeSearch aiuta a filtrare i contenuti espliciti dai risultati di ricerca. È progettato principalmente per prendere di mira materiale sessualmente esplicito (immagini e video) e contenuti violenti. Dalla pagina delle preferenze “Impostazioni di ricerca”, seleziona la casella con l’etichetta Filtra i risultati espliciti. Per bloccare questa impostazione in modo che tuo figlio non possa modificarla, fai clic sul link Blocca SafeSearch. Se non hai già effettuato l’accesso al tuo account Google, dovrai farlo per bloccare SafeSearch in posizione “on”.

Dopo aver attivato o disattivato SafeSearch, riceverai un messaggio di conferma nel tuo browser. Se vuoi controllare lo stato di SafeSearch per vedere se tuo figlio lo ha in qualche modo disabilitato, guarda nella parte superiore di qualsiasi pagina dei risultati di ricerca in Google, dovresti vedere un messaggio nella parte superiore dello schermo che dice che SafeSearch è bloccato.

Non ci sono garanzie che SafeSearch bloccherà in assoluto tutti i contenuti dannosi, ma è almeno meglio che non averlo attivato. Inoltre, nulla impedisce a tuo figlio di utilizzare un motore di ricerca diverso per trovare contenuti non validi. Altri motori di ricerca come Yahoo hanno le proprie funzionalità simili a SafeSearch che puoi abilitare anche tu. Controlla le loro pagine di supporto per informazioni sulle loro offerte di controllo parentale.

Ecco un video esplicativo che spiega tutte le funzioni di Google SafeSearch, fonte tik tok, @luigistips.

Oltre al tuo computer, probabilmente vorrai abilitare SafeSearch anche su qualsiasi dispositivo mobile che tuo figlio utilizza regolarmente, come smartphone, iPod touch o tablet. Per istruzioni su come abilitarlo su una varietà di dispositivi mobili, consulta la pagina di supporto di SafeSearch Mobile di Google.