Stop agli insetti: anticipare la bella stagione con un insetticida a costo 0 fatto in casa

Finalmente potrai dire ‘addio’ agli insetti, anticipando la bella stagione! Ti occorre solamente creare un insetticida in casa a costo 0.

La Primavera è ormai arrivata da un bel po’ di tempo e con essa, oltre allo sbocciare dei fiori, ci ritroviamo ad avere anche la presenza degli insetti, sempre più incombente, nella nostra vita. Questi, pur essendo indispensabili per l’ecosistema, sono anche molto fastidiosi per ognuno di noi. La loro presenza tende ad essere molte volte ‘stancante’ e ricorriamo a tecniche per mandarli via, tra cui l’utilizzo di un insetticida.

Se vi dicessimo che potete tranquillamente prepararne uno in casa, ci credeste? A costo zero e sicuramente super efficace. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Vuoi creare un insetticida in casa? Questo è davvero efficace e a costo 0!

Abbiamo detto che gli insetti sono indispensabili per l’ecosistema, ma sono anche molto fastidiosi soprattutto quando iniziano a comparire in enorme quantità nella nostra vita. Immaginatevi fuori al balcone di casa vostra, con il sole che vi bacia la faccia e il vento che vi scompiglia i capelli ed improvvisamente vedete dinanzi a voi tantissimi insetti fastidiosi che vi ronzano intorno. O ancora li vedete dirigersi verso la vostra casa, cercando di entrare al suo interno. Cosa fate? Il primo pensiero va all’insetticida più potente che avete in casa per poterli eliminare, ma se questo è finito? Oggi ve ne faremo preparare uno fatto in casa a costo zero e soprattutto con un ingrediente super efficace.

L’insetticida che vi vogliamo far preparare si crea con un ingrediente super gradito dagli esseri umani: la cannella. Questa è deliziosa soprattutto se messa nei dolci o utilizzata per creare le tisane, davvero ottime per il mal di testa o il mal di gola. Si può utilizzare anche per creare un profumo meraviglioso da espandere in tutta la casa, rendendo così le nostre camere di una dolcezza infinita. Per poter rendere il tutto davvero perfetto e creare così un ottimo insetticida avremo bisogno di:

uno spruzzino

acqua

aceto bianco

20 gocce di olio essenziale alla cannella

Tutto ciò che occorre fare è mettere acqua e aceto nello spruzzino, più o meno a metà di esso, aggiungere poi le 20 gocce di olio essenziale alla cannella (se non l’avete potete sempre lasciare in ammollo le stecche di cannella stessa) e agitare per bene, in modo da amalgamare bene tutti gli ingredienti. A questo punto non vi resterà che spruzzarlo in aria per tutta la casa: il suo profumo sarà ben gradito da noi, un po’ meno risulterà esserlo per gli insetti che fuggiranno via a zampe levate.