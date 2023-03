Insetti di primavera che infestano casa: quali sono quelli pericolosi e come liberarsene

Con l’arrivo della primavera, la casa si può riempire di fastidiosi insetti. Ecco quali sono i pericolosi e come liberarsene definitivamente

Dopo il lungo inverno, sebbene non sia stato freddo e nevoso come avrebbe dovuto essere, abbiamo tutti voglia della primavera. Un po’ di sole, gli alberi che fioriscono e i frutti che iniziano a maturare in vista dell’estate: la primavera è la stagione della rinascita, sia per le persone che per la natura. Proprio in questo periodo, infatti, spuntano tantissimi nuovi insetti: se vi infestano casa e non sapete come uscirne, continuate a leggere.

Basta poco per avere in casa un numero incontrollato di insetti senza sapere come fare per liberarsene. Una finestra rimasta aperta per troppo tempo, una confezione di qualcosa di dolce che ha attirato mosche e formiche o semplicemente un nido che ha deciso di piazzarsi nei dintorni della finestra e il gioco è fatto. Se però non sopportate più questa situazione, leggete qui: scoprirete quali sono gli insetti più pericolosi e cosa fare per non averli in casa.

Insetti in casa: ecco la strategia per non farli entrare

Uno degli insetti più fastidiosi e più diffusi nelle case degli italiani durante la primavera e l’estate è la mosca. Sebbene sia molesta e faccia un ronzio tipico, in realtà quanto meno non fa male: la zanzara, invece, è altrettanto diffusa ed è pericolosa poiché punge. Se su qualcuno lascia un segno minimo, per altri può essere pericolosa poiché il soggetto può essere allergico.

Allo stesso modo, anche api e vespe sono insetti pericolosi per chi ne è allergico, oltre che per anziani e bambini: i primi sintomi sono gonfiore locale e prurito ma, nei casi più gravi, può comparire la febbre o addirittura uno shock anafilattico. Per riparare gli ambienti domestici dagli insetti, un primo modo molto utile è quello di installare sulle porte e sulle finestre delle zanzariere: che siano quelle economiche del supermercato o quelle professionali, aiutano a mantenere tutti gli ospiti indesiderati fuori.

Un altro rimedio utile è Ecopest Home. Si tratta di un dispositivo che emette degli ultrasuoni fastidiosi per gli insetti, ma del tutto innocui per la loro salute: grazie a questi e all’interferenza magnetica, zanzare, api, mosche, calabroni ed altri insetti rimarranno lontani dalla casa in modo naturale e sano, senza l’uso di veleni o di pesticidi. Se combinate i due sistemi, quello a ultrasuoni e quello fisico delle zanzariere, la vostra abitazione diventerà davvero un porto sicuro, a prova di allergico!