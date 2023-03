Ogni quanto andrebbero lavate coperte, cuscini, accappatoi per evitare batteri e muffe? Molti sbagliano

La biancheria da letto come le lenzuola, ma anche coperte e cuscini, nonché accappatoi, possono accumulare muffe. Ecco come evitarlo.

Sebbene alcuni esperti raccomandino il lavaggio a secco professionale per coperte, lenzuola e federe di cuscini, oppure cuscini stessi, e altri articoli da letto soffici e delicati, è generalmente sicuro lavarli, sia in lavatrice, con un’impostazione delicata, che a mano, evitando quindi le spese di un trattamento professionale in lavanderia.

Ecco, per tanto, alcuni altri ottimi consigli su come mantenere i cuscini e le trapunte come nuovi. Ed ecco anche come trattare capi delicati così a contatto diretto con la nostra pelle, come gli accappatoi, allo scopo di igienizzarli a dovere ed evitare muffe.

Come sai, le muffe si formano con l’umidità. In particolare gli accappatoi rimangono bagnati dopo le nostre docce o dopo i bagni in vasca. Inoltre, lasciandoli appesi nel bagno, da bagnati, vivono e assorbono anche le correnti d’aria di un ambiente particolare, e la vicinanza con l’ulteriore presenza di acqua, accumulando gocce di un lavandino che scorre di continuo, oppure il vapore di una vasca.

Lenzuola, coperte, piumini, cuscini, trapunte, accappatoi: come prevenire la muffa

Ecco i consigli utili degli esperti, per capire le modalità di pulizia e la frequenza con cui dobbiamo lavare accappatoi, lenzuola, coperte, cuscini, ricordando che potrebbe trattarsi di capi che sono a contatto diretto con la pelle dei nostri figli, la cui salute, doverosamente, ci sta sempre a cuore. Non possiamo ignorare che muffa uguale batteri e che questi ultimi possono essere causa di malattie respiratorie di non poco conto. Una casa umida, una casa piena di muffe, e soprattutto indumenti pieni di muffe, sono veicoli di rischi seri per la salute dei soggetti più fragili.

Coperte, trapunte, cuscini. La prima cosa da tenere a mente è che, a differenza delle lenzuola, non devi lavare trapunte, cuscini e altri piumini ogni settimana. La frequenza può variare, ma dovresti aspettarti di pulire l’intera collezione di biancheria da letto all’incirca una volta ogni variazione di stagione, per rimuovere batteri potenzialmente dannosi e odori sgradevoli. Come si lava un intero cuscino in una macchina domestica? Il trucco per assicurarsi che tutto il sapone sia stato rimosso correttamente dai cuscini è farli passare attraverso due cicli di risciacquo.

Per quanto riguarda, nello specifico, trapunte e altre coperte, ci sono alcuni passaggi di preparazione che devi eseguire prima di gettarli nella lavatrice. Ad esempio, leggere sempre eventuali cartellini o etichette per istruzioni speciali per la cura. Mentre il lavaggio in lavatrice è spesso completamente sicuro, puoi anche lavare questi capi a mano, strizzandoli a dovere e approfittando di queste prime giornate di pallido sole per asciugarle all’aria. Puoi usare la vasca con acqua tiepida, ricordando di immergervi sempre completamente i capi, e usando, all’occorrenza, un prelavaggio.

Accappatoi. La frequenza di lavaggio può e deve essere più frequente e non puoi certo attendere una variazione di stagione. Se tuo marito ha l’abitudine di tornare con l’accappatoio fradicio di acqua e umidità, dopo la doccia in palestra, successiva al calcetto, non puoi certo lasciarlo bagnato in bagno e farlo asciugare senza igienizzarlo, permettendo poi che lo indossi di nuovo dopo qualche giorno. Peggio ancora se si tratta degli accappatoi della piscina dei bambini. Devi, per forza di cose, lavare l’accappatoio con un buon ammorbidente e un sapone delicato almeno due volte al mese, ricordandoti che entra a contatto diretto con la nostra pelle e che non solo se resta umido può ingabbiare muffe, ma che è a contatto con batteri di ambienti che non sono certo la tua casa, e il suo tessuto spugnoso è un ricettacolo di impurità. Lenzuola. Non puoi esimerti dal lavarle almeno una volta a settimana.

Ecco un video nel quale ti forniamo ulteriori indicazioni, passo passo, tik tok, fonte @annaesapone.

I consigli forniti possono variare leggermente a seconda della situazione familiare: se sai che il cane sale sul letto dei bambini per svegliarli la mattina, ed è a pelo lungo, le lenzuola vanno per forza cambiate ogni settimana, in caso contrario, puoi anche lavarle ogni 10 giorni.