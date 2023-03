Tutti stanno mettendo una spugnetta in frigorifero: fallo anche tu e risparmierai tantissimo

La tua spugnetta da cucina, quella a doppio strato, potrebbe sembrare un utensile come tanti: mettila in frigo e non crederai ai tuoi occhi.

Hai presente la tua spugnetta da cucina di ogni giorno? Non ci crederai a quello che stiamo per raccontarti: preparati perché ti stiamo per illustrare una serie di trucchetti e stratagemmi, con la tua spugna a doppio strato, che cambieranno la tua vita sia in cucina che nelle pulizie domestiche.

Si tratta di ingegnosi accorgimenti che “giocano” tutto sulla straordinaria capacità di questo utensile domestico, all’apparenza banale, di assorbire l’umidità che si accumula negli angoli più nascosti. In primis capiremo cosa accade posizionandola nel tuo frigorifero. Poi, andremo negli angoli di un termosifone e finiremo, poi, addirittura, nell’oblò di una lavatrice. Potremmo chiamarlo, romanticamente, “il viaggio di una spugna”.

Spugnetta domestica: trucchetti e segreti che cambieranno la tua vita in cucina e nelle pulizie

La tua spugna da cucina, è chiaro, può fare molto di più che strofinare un piatto! Ecco dei modi sorprendenti per usare le spugne da cucina in tutta la tua casa. La spugna nel tuo frigorifero, pronto ad un miracolo?. Metti alcune spugne asciutte nel cassetto della frutta o della verdura del frigorifero, quindi posiziona i tuoi prodotti nella parte di sopra. Le spugne aiuteranno ad assorbire l’umidità in eccesso, mantenendo frutta e verdura addirittura belle e integre per qualche giorno in più.

Impacco di ghiaccio fai da te. Immergi una spugna nell’acqua, mettila in un sacchetto con chiusura lampo e congelala per una notte. Questi impacchi di ghiaccio fai-da-te sono ottimi per alleviare il dolore da urti e contusioni, oppure puoi usare questa spugna-ghiacciata, rigorosamente coperta, come base per mantenere il cibo freddo, magari in una borsa termica prima di una bella scampagnata.

Spugnetta in lavatrice, non crederai ai tuoi occhi. Riempi un contenitore richiudibile con una tazza di ammorbidente liquido e due tazze d’acqua. Aggiungi le spugne. Lascia che assorbano. Quando è il momento di asciugare i vestiti, prendi una spugna, strizza il liquido in eccesso e gettala nell’asciugatrice insieme ai vestiti. La parte migliore di questo percorso? Le spugne igienizzate riutilizzabili! A carico ultimato basterà rimettere la spugnetta nel contenitore dell’ammorbidente.

Rimuovi i peli degli animali domestici. Per rimuovere facilmente i peli di animali domestici dai mobili , prova questo trucco rapido. Inumidisci una normale spugna da cucina, quindi pulisci la sedia o il divano ricoperti di peli del tuo animale domestico. Guarda come i peli dell’animale domestico si staccano dal rivestimento e si attaccano alla spugna come per magia! Ecco un video esplicativo, con questi e altri consigli su come usare le spugne in maniera inusuale e incredibile, tik tok fonte @rimedinaturali.

Non te lo aspettavi vero? Non immaginavi che le spugne da cucina potessero avere queste funzioni, oltre quelle di pulire un ripiano o di lavare i tuoi piatti del pranzo e della cena? Consulta il web, perché potresti scoprire altre novità che ti lasceranno davvero esterrefatto.