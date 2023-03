Botox addio! Queste alternative casalinghe sono molto più economiche (e efficaci)

Stai pensando a trattamenti di botox per la tua pelle? Ci sono alternative casalinghe, meno costose ed efficaci. Scopriamole insieme.

L’inesorabile invecchiamento del nostro fisico, compresi i mutamenti della nostra pelle, rappresentano un fenomeno da accettare con estrema serenità, quindi inevitabile, anche se sfortunatamente “inviso” ad una società che non vuole accettare lo scorrere del tempo e cerca rimedi, utopistici, spesso deleteri e poco costruttivi, per provare a rallentare le trasformazioni dell’età.

Le persone, in fondo, hanno sempre fatto e faranno tutto il possibile per trattenere le vestigia della giovinezza, e potrebbe non esserci nulla di male, partendo, oggi, dall’uso di filtri e app, affidandosi quindi alle finzioni della tecnologia, fino a procedure più complesse come iniezioni di Botox o trattamenti di lifting, che potrebbero però avere, su qualcuno di noi, un pericoloso effetto boomerang.

Il mercato è perfettamente posizionato per cogliere questo desiderio universale di rimanere il più giovani possibile, questo sia chiaro: le soluzioni in tal senso, sono tante; infatti, è stato recentemente riferito che l’industria anti-invecchiamento è stata valutata a $ 60 miliardi nel 2021, con quel numero che dovrebbe salire a $ 120 miliardi entro il 2030.

Addio botox, ecco il rimedio casalingo per combattere l’invecchiamento del viso

La soluzione è sempre una sola: non pescare nel mucchio, non andare a tentativi, ma provare ad affidarsi a rimedi naturali, meno invasivi possibile, ad esempio ad una cosmesi di qualità e a trattamenti rispettosi del nostro benessere. Oppure occorre mettersi nelle mani di esperti, che ci condurranno verso percorsi di scienza e tecnica che, sia chiaro, non possono arginare lo scorrere del tempo, ma rallentarlo in maniera etica.

Anche se non puoi effettivamente tornare indietro nel tempo o impedirgli di modificare i contorni del tuo viso, puoi passare alla vecchiaia con più grazia, sviluppando una solida routine di cura della tua pelle, il che include l’utilizzo, ogni giorno, di una crema idratante. Un’altra opzione, molto in voga, è provare un dispositivo a microcorrente per il tuo viso. Gli effetti, secondo gli esperti, sono molto meno invasivi ma efficaci come quelli di un botox.

I dispositivi a microcorrente utilizzano impulsi elettrici di basso livello, quindi assolutamente non dannosi, per massaggiare efficacemente e stimolare i muscoli del viso, ritardando così gli effetti dell’invecchiamento. Il trattamento stimola anche la produzione di adenosina trifosfato (ATP). In sostanza, stai stimolando il “cibo” per le cellule per consentire loro di lavorare in modo più efficiente. Quello che vogliamo sempre fare quando lavoriamo con qualsiasi tipo di tecnologia quando si tratta di trattamenti per la cura della pelle, è che vogliamo lavorare a livello cellulare, dicono gli esperti.

Vogliamo stimolare le cellule, vogliamo nutrire le cellule e far sì che avvenga tutto parta da lì. Con un prezzo di 200 euro, puoi acquistare, oggi, un buon apparecchio di stimolazione a microcorrente per il viso, che non solo è molto in voga, ma ti consente di evitare trattamenti invasivi che potrebbero anche essere deleteri. I trattamenti per il viso con microcorrente possono aiutare a sollevare e stringere i muscoli della zona e stimolare il collagene e l’elastina, aiutando la pelle ad apparire più liscia, luminosa e ringiovanita. Una sorta di lezione di pilates per il tuo viso!