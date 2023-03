Gravidanza: devi usare questi accorgimenti per non far cadere i capelli dopo il parto

Il momento della gravidanza è sempre molto delicato e complesso per tutte le donne e la loro salute: ecco come evitare la caduta dei capelli.

Come senz’altro ben saprete, nonostante sia uno dei momenti in cui noi donne appariamo più radiose e piene di vita agli occhi degli altri, in realtà la gravidanza è allo stesso tempo un momento molto delicato e di grande instabilità psico fisica per tutte noi. Proprio per questo motivo, noi donne non possiamo fare a meno di vedere la nostra salute fisica ma anche quella estetica messa a repentaglio da tutti gli sconvolgimenti ormonali di questa fase così importante.

In particolare c’è una condizione che molte donne non possono fare a meno di notare e soprattutto lamentare con una certa preoccupazione e rammarico. Stiamo parlando del rischio sempre più concreto della perdita di capelli durante la gravidanza o anche dopo il parto. Cerchiamo di capire innanzitutto perché si verifica questa situazione e in particolare come poterla evitare: continuate a leggere insieme a noi per saperne di più.

Molto spesso, infatti, capita di andare incontro a ben due fenomeni che agiscono insieme sul nostro equilibrio: non solo il termine di una gravidanza ma anche il passaggio da una stagione all’altra. Due momenti, questi, che non possono che avere un impatto non indifferente sulla salute dei nostri capelli in quanto rappresento entrambi un momento transitorio e di grandi cambiamenti per noi e il nostro corpo.

Capelli e gravidanza: ecco come evitarne la caduta

In questo caso, ovvero quando si fa riferimento alla perdita di capelli a seguito del termine di una gravidanza, si è soliti usare un termine tecnico (ovvero telogen effluvium) con il quale, per l’appunto, si indica una copiosa perdita che può essere cronica ma anche acuta a causa del momento forte e importante che stiamo vivendo. Un momento, in poche parole, caratterizzato da numerosi squilibri ma anche sbalzi ormonali che hanno delle conseguenze su di noi. Come prima cosa, dunque, cerchiamo di capire quali possono essere le cause così da sapere su cosa agire per evitare di andare incontro a questo problema o in ogni caso di arginale a un momento singolare della nostra vita.

Innanzitutto è bene sapere che, in gravidanza, i nostri capelli vanno inevitabilmente incontro a importanti cambiamenti: rischiano infatti di indebolirsi soprattutto nel periodo corrispettivo ai tre o quattro mesi dopo il parto. Questo in particolare è dovuto a un crollo dei livelli ormonali che, nel corso della gravidanza, erano invece slittati con aumento non indifferente dovuto al momento particolare. Oltre a questa causa principale ci sono però anche altre motivazioni che faremmo bene a tenere sotto controllo e limitare per la nostra salute.

Come ad esempio particolare condizioni di stress sia fisico che mentale che possono insorgere subito dopo la gravidanza, a causa del periodo di grandi cambiamenti a cui siamo sottoposti. O, molto più frequentemente, c’è la mancanza di sonno che ha un’incidenza non indifferente anche sul nostro equilibrio estetico. Per finire non bisogna dimenticare di tenere sempre sotto controllo sia il ferro che la tiroide: proprio loro, infatti, sono tra le principali cause di perdita di capelli tra le donne a causa di malfunzionamenti ormonali.