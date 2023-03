La piega ti dura tantissimo se usi questo accorgimento dei grandi

Da sempre cerchi i segreti per una piega perfetta che duri nel tempo? Ecco il trucchetto che non tutti conoscono ma che è un vero salva vita.

La piega perfetta è da sempre il sogno di tutte le donne: vorremmo anche noi, proprio come vediamo i personaggi di un film, poter avere i capelli sempre perfettamente in ordine come se fossimo appena uscite dal parrucchiere. Tuttavia, a discapito di quelli che sono i nostri sogni, dobbiamo poi scontrarci con la dura realtà: non siamo personaggi di un film e soprattutto non viviamo in un mondo di fantasia dove ogni mattina dei parrucchieri ci aggiustano l’acconciatura.

C’è però qualche trucchetto di cui potremmo avvalerci per rendere questo nostro sogno un po’ più reale e concreto. Certo, forse avere la piega perfetta non è un qualcosa di immediato e istantaneo così come abbiamo sempre sognato, ma con un po’ di duro lavoro e soprattutto di costanza, potremo avere anche noi la capigliatura perfetta. Per scoprire insieme a noi quali sono gli accorgimenti che proprio non potete sottovalutare, continuate a leggere insieme a noi.

Quella di cui vi stiamo parlando, infatti, è una vera e propria hair routine senza la quale non riuscirete più a stare senza. Sebbene all’inizio vi sembrerà un po’ noioso e soprattutto complesso, in realtà col tempo vi rendere conto che comincerete a seguire tutti i nostri passaggi in modo automatico e soprattutto vivrete questi momenti come delle piacevole coccole per distrarvi dallo stress delle giornate: ecco dunque come rincorrere la piega dei vostri sogni.

Piega, il trucchetto che la farà durare tantissimo

La prima cosa che bisogna fare, per poter avere una chioma invidiabile e soprattutto una piega degna della prima copertina di una rivista, è quella di avere un’unica parola chiave. Stiamo parlando della “costanza”. D’altronde, come spesso ci viene detto sin da quando siamo piccole, chi bella vuole apparire, un poco deve soffrire. Per cui eccoci qui ad abbracciare forse una lunga hair routine, ma che ci permetterà di avere l’acconciatura che abbiamo sempre sognato. Innanzitutto, dunque, dovreste prendere l’abitudine di lavare i vostri capelli la sera prima. In questo modo, infatti, riuscirete a salvaguardare la vostra piega per un periodo più a lungo grazie alla possibilità di non sottoporre la vostra chioma a uno stress termico.

Altro consiglio che proprio non potete sottovalutare per una piega perfetta è quello di concentrarvi con attenzione sulla scelta dei giusti prodotti per i vostri capelli. Cercate di ascoltare la vostra chioma e soprattutto di comprendere le loro esigenze: anche loro, d’altronde, hanno delle caratteristiche specifiche che vanno ascoltate e seguite, e soprattutto non forzate. Ad esempio, chi tende ad avere i capelli più grassi dovrebbe senza dubbio evitare dei prodotti che aumentano l’effetto lucido sul capello. Altro trucchetto infallibile riguarda il post lavaggio: siamo stati abituati a raccogliere i nostri capelli all’interno di un’asciugamano a mo’ di turbante. Ebbene, in realtà non c’è nulla di più sbagliato.

Proprio questa tecnica infatti è una grande nemica della piega perfetta in quanto contribuisce a rendere i nostri capelli spenti, indisciplinati e soprattutto crespi: in poche parole, l’incubo di ogni donna a causa dell’umidità che si viene a formare all’interno dell’asciugamano. Per finire, non dimenticate mai un passaggio fondamentale: stiamo parlando del termoprotettore: solitamente in forma spray, permette di creare una patina di protezione sui capelli in modo tale da renderli meno esposti alla forza del phon o all’aggressività della piastra.