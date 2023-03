Posizionare e montare il seggiolino auto: quasi tutti sbagliano e rischiano multa e incolumità

La sicurezza in auto è fondamentale con i bambini soprattutto, per questo si deve saper montare il seggiolino in modo corretto: ecco come fare.

Quando si tratta di sicurezza in auto e tutto ciò che ne consegue, si genera ancora molta confusione. Purtroppo, sono ancora tante le persone che ignorano completamente il codice della strada e tutte le normative vigenti su come viaggiare in sicurezza. In questo modo, non mettono a rischio solo la loro vita ma anche quella degli altri.

La situazione diventa ancora più delicata, quando in auto ci sono dei bambini e sarà quindi importantissimo assicurarsi di trasportarli con tutte le accortezze del caso e non importa se siano solo pochi metri o una strada che si percorre ogni giorno, non bisogna mai essere superficiali perché il pericolo è sempre in agguato. Una piccola distrazione, un momento di disattenzione ed ecco che si potrebbe rischiare davvero grosso.

Come montare e posizionare il seggiolino in auto per viaggiare in completa sicurezza

L’obbligo, per il conducente e per i passeggeri di autoveicoli, di utilizzare la cintura di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini viene disciplinato dall’art. 172 del Codice della Strada. Inoltre, per quanto riguarda l’utilizzo dei seggiolini ci sono due normative da tenere in considerazione UN/ECE R14 e la UN/ECE R16. Detto questo, non solo è importante conoscere queste normative, ma sarà ancor più importante sapere esattamente quali sono i dispositivi esistenti e soprattutto come montarli.

Quello che differenzia i vari dispositivi è il tipo d’aggancio, quello più comune è l’isofix, fissato ai sediolini dell’auto per mezzo di due anelli rettangolari, costruiti in acciaio e collocati fra sedile e schienale a una distanza di 280 mm fra un anello e l’altro. Poi ci sono tutti quelli che non sono isofix e verranno quindi fissati per mezza di apposite cinture. Una volta capita questa principale differenza è giusto sapere che a loro volta i seggiolini si dividono in gruppi che vanno in base al peso e all’età dei piccini, eccoli nello specifico:

Gruppo 0 : per bambini fino a 10 kg, dalla nascita fino ai 6 mesi-9 mesi circa;

Gruppo 0+ : per bambini fino a 13 kg, dall nascita fino ai 12 mesi-16 mesi;

Gruppo 1 : per bambini da 9 a 18 kg, cioè da circa 9 mesi a circa 4 anni di età;

Gruppo 2: per bambini da 15 kg a 25 kg, ovvero da circa 3 anni a circa 6 anni;

Gruppo 3 : per bambini da 22 kg a 36 kg.

È importante fissare il seggiolino nei sedili posteriori e più precisamente nella posizione centrale. Nei primi mesi di vita meglio ancora contrario al senso di marcia e solo successivamente si potrà posizionarlo a favore. Per una scelta ottimale, si dovrà prima di tutto verificare il modello della propria auto e successivamente si potrà optare per un modello rispetto ad un altro.