Se vuoi una pelle splendida, il segreto sta in questo mix, provalo subito

Consigli di bellezza: se vuoi una pelle splendida, il segreto sta in questo mix da provare subito. Tutte le informazioni utili.

Prendersi cura della propria pelle è fondamentale per mantenerla giovane e in salute, in particolare quella del viso, delicata ed esposta agli agenti atmosferici e sottoposta a numerosi fattori di stress. Tutte sappiamo che dobbiamo curare il nostro viso con prodotti delicati, adatti al nostro tipo di pelle. Poi bere tanta acqua, mangiare sano, non fumare, fare attività fisica ed evitare il più possibile lo stress.

Insomma, i consigli sono sempre quelli ma è fondamentale seguirli in modo scrupoloso, soprattutto quando gli anni cominciano a passare e la gioventù non sono più dalla nostra parte. Nonostante il passare del tempo, però, è comunque possibile mantenere la pelle del viso in buona salute e di bell’aspetto. Non è una missione impossibile.

È cruciale seguire un’accurata skincare, con pulizia delicata, rimozione del trucco sempre e accurata, fare uso di creme idratanti e nutrienti e di prodotti di make-up di qualità. Nella dieta quotidiana non devono mancare verdure fresche e fibre, mentre per scacciare lo stress sono di aiuto le tecniche di rilassamento e di meditazione. Fondamentale, poi, è dormire bene. La privazione del sonno o il sonno di scarsa qualità rovinano la pelle. Seguire tutti questi accorgimenti, comunque, potrebbe non bastare, soprattutto dopo i trent’anni, quando il collagene nella pelle comincia a ridursi. Ecco allora che possono venirci in aiuto gli integratori alimentari.

Per una pelle splendida, il segreto sta in questo mix

Il collagene è una proteina che forma il tessuto connettivo del nostro organismo mantenendolo sano e giovane, rendendo la pelle elastica e luminosa. Il problema del passare degli anni è proprio dato dalla riduzione del collagene, che rende la pelle del nostro viso meno elastica, meno tonica, grigia e spenta. Per ovviare a questo problema e rallentare anche gli altri fattori di invecchiamento può essere molto utile integrare il collagene nell’alimentazione, insieme ad altre sostanze dalle proprietà antiossidanti.

Oltre a utilizzare creme e cosmetici a base di collagene, sono disponibili in commercio tanti integratori alimentari che contengono collagene. Lo trovate in polvere, in fiale o in compresse, spesso insieme ad altre sostanze che contrastano gli effetti dell’invecchiamento, come l’acido ialuronico e la vitamina C.

Perfetti sono quegli integratori che contengono anche il Coenzima Q10, che svolge una importante funzione antiossidante, e altre vitamine come quelle del gruppo B, in particolare la vitamina B3 (niacina) che favorisce la circolazione sanguigna e la respirazione delle cellule, e la vitamina B7 (biotina), che riduce la fragilità cutanea.

Altri integratori a base di sostanze vegetali che sono un toccasana per la salute e la bellezza della pelle sono anche l’estratto di ibisco e la melissa moldavica, entrambe contrastano l’invecchiamento cellulare.