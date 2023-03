Temi la prova costume? Con questo allenamento ti tonifichi e perdi peso senza andare in palestra

Non temere la prova costume: questo allenamento è perfetto per tonificare e perdere peso senza nemmeno andare in palestra.

Seppure la primavera sia subentrata da pochissimi giorni, il pensiero che accomuna milioni di italiani è solo uno: l’arrivo della bella stagione. Manca davvero poco alla tanto temuta prova costume, ma ti senti davvero pronta a sfoggiare il miglior bikini della collezione? Se no e temi tantissimo questo momento, sappi che sei davvero incappata nell’articolo giusto. Di seguito, ti diremo qual è l’allenamento che devi seguire se vuoi perdere peso o tonificare il tuo corpo direttamente da casa.

Chi lo dice che per mantenersi in forma bisogna recarsi necessariamente in palestra? Certo, staccare ogni tanto la spina e conoscere nuove persone, non fa assolutamente male. Quando, però, non se ne ha la possibilità o, magari, si ha poco tempo a disposizione, non c’è nulla di sbagliato di un sano allenamento in casa. Basta procurarsi tutto il materiale apposito e il gioco è fatto: i risultato sono ugualmente garantiti!

E se ti dicessimo che direttamente dal soggiorno di casa tua, puoi svolgere un workout semplicissimo che ti permette di dimagrire in vista dell’estate e tonificare il tuo corpo? Continua a leggere e ti assicuriamo che ti verrà immediatamente voglia di indossare il tuo completino da ginnastica ed iniziare ad allenarti.

L’allenamento perfetto per dimagrire e tonificare in vista della prova costume: cosa fare

Hai visto anche tu quali sono i bikini più in voga questa estate e vuoi assolutamente comprarne uno, ma vuoi prima metterti in forma? Bene, questo è proprio l’articolo che fa al caso tuo. Di seguito, ti diremo tutto quello che devi fare per ottenere dei risultati impressionanti in pochissimo tempo.

Con solo 16 minuti del tempo e ben 4 esercizi hai la possibilità di perdere qualche chilo di troppo e di rinforzare i tuoi muscoli direttamente da casa tua. Ricorda solo di ‘lavorare’ per circa 30 secondi e poi di riposare tra un esercizio e un altro per mezzo minuto.

Inizia a riscaldare il tuo corpo con un ‘faticoso’ jumping jack. Si tratta di un esercizio cardio, che consiste nel far lavorare tutti i muscoli del corpo. Per svolgerlo, non devi fare altro che tenere i piedi uniti e le braccia distese lungo i fianchi. Alzare, poi, le braccia sopra la testa e contemporaneamente fare un piccolo saltello. Svolgi l’esercizio per circa 30 secondi; Ultimato il jumping jack, passa allo skipping. Si tratta, in poche parole, di una corsa sul posto con un’unica differenza: le ginocchia devono arrivare ad altezza del petto. Si tratta di un esercizio indispensabile per tonificare il corpo e far lavorare la sua parte inferiore; Conosci la posizione del plank? Benissimo, assumila ed alterna mano-gomito. Questo è un tipo di esercizio che permette di rafforzare i muscoli addominali, ma mirato soprattutto a rassodare le braccia; Chiudi l’allenamento con uno squat molleggiato, indispensabile se si ha intenzione di avere un Lato B da paura.

Ecco fatto, l’allenamento è finito! Ripetilo circa 3 volte a settimane e noterai facilmente delle grossissime differenze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriella Vico Fitness (@gabriella.vico)

Adesso non hai più scuse! La prova costume si sta avvicinando sempre di più e tu adesso hai tutto il ‘materiale’ per rimetterti in forma. Segui attentamente questo allenamento ed, ovviamente, non dimenticare di seguire un regime alimentare regolato: ti assicuriamo che i risultati arriveranno molto presto. Più facile a dirsi che a farsi, poi vedrai!