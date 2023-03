Vite al limite, tutti in lacrime per Bianca: una mamma in grave difficoltà

La storia di Bianca lascia senza parole tutto il pubblico di Vite al Limite: lei era una mamma in grave difficoltà, come sta ora.

Tutti gli appassionati di Vite al Limite, si ricorderanno senza alcun dubbio di lei! Parliamo di Bianca Hayes, la giovanissima paziente del dottor Nowzaradan, che ha lasciato senza parole tutto il pubblico del programma per la sua drammatica storia. Ed impressionante trasformazione. La donna, infatti, ha partecipato allo show per i suoi chili di troppo e la sua forte voglia di ritornare in forma, ma è immediatamente entrare nel cuore di tutti per via del suo commovente passato.

La chiave del successo di Vite al Limite è proprio questo: mettere in scena quello che spinge molte persone ad ingrassare sempre di più, ma mostrare anche senza filtri tutti i loro sacrifici per raggiungere un determinato obiettivo. Ne è l’esempio lampante la giovane Bianca, che alle telecamere del programma ha rivelato di considerare il cibo come la sua unica ancora di salvezza ma di essere ben consapevole di avere bisogno di aiuto.

Come sta oggi Bianca? Saranno anche trascorsi pochi mesi dalla messa in onda della sua storia su Real Time, ma in tanti si chiedono qualche informazione in più sul suo conto. Curiosi di sapere com’è diventata oggi? Scopriamolo insieme.

Bianca di Vite al Limite: la storia da brividi e l’incredibile trasformazione, come sta oggi

Charity Pierce ha lasciato tutti di stucco con la sua trasformazione, ma anche Bianca non è stata affatto da meno. Già ai tempi della sua partecipazione a Vite al Limite, la donna ha registrato ottimi risultati, soddisfacendo alla grande le aspettative del dottor Nowzaradan. Una volta ritornata a casa, però, la situazione non è affatto cambiata. Guardate com’è oggi:

Decisamente un’altra persona, non trovate? Rispetto a diversi mesi fa, Bianca è decisamente cambiata e sicuramente più sicura di sé. Una trasformazione record, da come si può chiaramente comprendere, che fa soprattutto capire quanto sia importante avere degli obiettivi ed impegnarsi tantissimo per riuscire a portarli a termine.

La domanda che, però, tutti si fanno è: cosa ha spinto Bianca a pesare 274 kg a solo 36 anni? Purtroppo, la giovane del Texas non ha avuto un passato facile. Ed anche ora che è sposata ed è madre, non può fare a meno di ricordare i drammatici attimi vissuti quando era solo una bambina. Vittima di una madre alcolizzata, che era solita darle del cibo per farla stare tranquilla, e addolorata per una serie di lutti devastanti, Bianca ha chiaramente fatto intendere il reale motivo del suo attaccamento al cibo.

Oggi la Hayes è sicuramente cambiata rispetto a prima, ma siamo sicuri che non dimenticherà così facilmente il suo passato.