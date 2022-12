Completamente diversa grazie a Vite al Limite: oggi si mostra così, ma prima era tutt’altra persona

Oggi è completamente diversa grazie a Vite al Limite e si mostra in tutta la sua bellezza, ma prima era davvero tutt’altra persona: guardate un po’.

Recentemente ci è capitato di raccontarvi una tra le incredibili trasformazioni che si sono susseguite tra le quattro mura della clinica di Houston, se invece quest’oggi facessimo l’esatto contrario? Questa volta, infatti, vogliamo raccontarvi com’era un’amata paziente del dottor Nowzaradan prima di prendere parte al programma, rivelandovi i chili persi e la forma fisica ritrovata. Di seguito, quindi, vi mostriamo una sua foto recentissima per far chiaramente intendere quanto sia stata pazzesca la sua trasformazione. Eccola qui, davvero pazzesca:

Era esattamente la terza stagione di Vite al Limite quando la paziente del dottor Nowzaradan ha rivelato a tutti di avere un disperato bisogno di aiuto. A spingerla a rivolgersi al medico non sono stati solo i suoi 352 kg, ma anche delle condizioni di salute parecchio compromesse. La donna, infatti, non riusciva a fare nulla se non con l’aiuto dei suoi familiari e la mobilità – per via di alcuni linfedemi presenti sulle gambe – era parecchio limitata.

Oggi, da come si vede dalla foto, è completamente diversa dai tempi di Vite al Limite, ma siete curiosi di vedere com’era prima?

Oggi è completamente diversa da Vite al Limite: eccola com’era prima, impressionante

Decisamente bellissima oggi, vero? Rintracciando il suo canale Facebook e spulciando un po’ la sua photogallery, siamo riusciti a scovare un bel po’ di scatti che ci permettono di capire come sia radicalmente cambiata la sua vita dopo Vite al Limite. Ai tempi della sua partecipazione, la paziente del dottor Nowzaradan pesava 352 kg e, quando ha ultimato il suo percorso in clinica, ne aveva 128 in meno. Ad oggi, seppure non ci è dato sapere a quanto ammonti il suo peso attuale, sembrerebbe che la donna ne abbia persi molti ma molti di più, sfoggiando una forma fisica pazzesca.

Molto probabilmente in moltissimi l’avranno riconosciuta: parliamo di Charity Pierce. Quando ha partecipato a Vite al Limite, la donna aveva chiaramente detto di non essere più in grado di continuare a vivere in quel modo. E così, grazie all’aiuto di sua figlia e del suo fidanzato, ha iniziato un percorso di dimagrimento col dottor Nowzaradan. Oggi è completamente diversa rispetto agli inizi, ma siete curiosi di sapere com’era prima? Guardate questa foto:

Le differenze tra Charity Pierce prima di Vite al Limite e Charity Pierce dopo il programma di Real Time sono visibili ad occhio nudo. La donna, infatti, ha rispettato per filo e per segno il programma impostole dal dottor Nowzaradan ed ha immediatamente registrato i primi risultati. Ad oggi, è ancora più bella!