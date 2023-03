Cosa sbagli quando lavi gli asciugamani: ecco perché a volte hanno un cattivo odore

Per avere asciugamani sempre puliti, è importante sapere come lavarli. Se puzzano, state commettendo questo errore: risolvetelo così

Non è facile capire come lavare ogni singolo capo. Per quanto ci si faccia attenzione, può sempre succedere una svista: anche i più esperti commettono qualche danno, ogni tanto. Per quanto riguarda gli asciugamani, è consigliato lavarli con cura proprio perché vanno a toccare il corpo e le sue parti più delicate: se non sono adeguatamente puliti, potrebbero trasportare da una persona all’altra batteri e germi. Se i vostri asciugamani, anche dopo il lavaggio, emanano un cattivo odore, ecco cosa sbagliate.

Può capitare a tutti di lavare un asciugamano, stenderlo e raccoglierlo con un odore fastidioso, quasi di sporco e di sudore. In questo caso, la colpa non va data alla lavatrice o al detersivo, ma alla routine di lavaggio. Un errore può infatti vanificare l’intero ciclo, facendovi quindi sprecare acqua calda, corrente elettrica e detergenti specifici: scopri come lavare gli asciugamani in modo efficace e sicuro per tutti.

Asciugamani che puzzano? Sbagliate a lavarli

Come consiglia l’influencer delle pulizie La casa di Mattia, account seguito da migliaia di persone sia su Tik Tok che su Instagram nonché autore di un libro dedicato proprio alla cura della casa, gli asciugamani necessitano di attenzioni specifiche durante il lavaggio. Innanzitutto, si deve optare per un ciclo cotone di almeno 60°, anche se l’asciugamano è colorato: lavarli a una temperatura inferiore non è sufficiente per igienizzarli a fondo.

Inoltre, è meglio usare un detersivo in polvere, che contiene già una parte di ossigeno attivo: se l’asciugamano è molto sporco, Mattia consiglia di integrare il detersivo in polvere con un additivo come la candeggina delicata, perfetta per smacchiare tutti i tessuti. Il classico detergente liquido non è sufficiente in questi casi e, se addirittura viene usato senza alcun additivo, non pulirà mai bene gli asciugamani.

Per mostrare la differenza tra i due asciugamani, uno lavato bene e l’altro male, Mattia versa della candeggina delicata (a base di ossigeno) su entrambi. Sul primo non ha alcuna reazione, mentre sul secondo provoca subito una schiuma bianca, segno della presenza di impurità da eliminare: se non siete sicuri di aver lavato bene i vostri asciugamani fate questa prova e seguite i consigli di Mattia.