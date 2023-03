Dries Mertens condivide il primo anno di vita del figlio: il messaggio emoziona tutti

Il figlio di Dries Mertens ha compiuto un anno e l’ex Napoli ha voluto celebrare l’evento con parole dolcissime.

Il Napoli di Spalletti viaggia a ritmi impressionanti in campionato e il distacco abissale con le dirette inseguitrici appare ormai incolmabile. I tifosi partenopei fanno ovviamente tutti gli scongiuri del caso, ma il vantaggio di 19 punti sulla Lazio di Maurizio Sarri a 11 partite dalla fine fa scattare già i preparativi per il terzo tricolore della storia del club.

E non è tutto, perché a Napoli si sogna in grande anche in campo europeo. Per la prima volta nella sua storia il Napoli è riuscito a conquistare l’accesso ai quarti di finale di Champions League: ora gli uomini di Spalletti sono attesi dal Milan in un derby italiano che promette scintille. I tifosi napoletani sono totalmente innamorati di questa squadra e hanno eretto a nuovi idoli i vari protagonisti, in particolare Kim, Kvaratskhelia e Osimhen. Tuttavia, nel cuore dei seguaci degli azzurri sono rimasti anche coloro che in tutti questi anni hanno dato tantissimo alla causa del Napoli.

Tra questi c’è ovviamente Dries Mertens, che ha indossato la maglia del Napoli per ben nove stagioni: per lui 397 presenze e 148 reti ai piedi del Vesuvio, ma soprattutto tanto cuore e un enorme attaccamento ai colori e alla città. Non a caso Mertens è stato ribattezzato ‘Ciro’ proprio dai tifosi del Napoli, che continuano a seguirlo con grande affetto anche nella sua nuova avventura al Galatasaray.

La gioia di Mertens: “Hai portato il sole nelle nostre vite”

Circa un anno fa Mertens aveva annunciato la nascita del suo primo figlio, che aveva voluto chiamare proprio con quel nome che gli avevano dato i seguaci napoletani. Qualche giorno fa Ciro Romeo Mertens ha festeggiato il suo primo anno di vita, come ricordato dai suoi genitori su Instagram. “Ciro Romeo, hai portato il sole nelle nostre vite. Che anno è stato, buon compleanno!“, scrivono Dries Mertens e sua moglie, Katrin Kerkhofs, nel post pubblicato su Instagram.

In tanti hanno voluto lasciare un commento sotto al post che celebra il primo compleanno del piccolo nato a Napoli. Tra questi anche gli auguri di qualche ex compagno di squadra di Mertens e ovviamente di moltissimi tifosi del Napoli che provano ancora un affetto smisurato per il belga.

Mertens e sua moglie, Katrin Kerkhofs, sono convolati a nozze nel 2015: la donna, nata a Lovanio (Belgio) nel 1988, è una DJ e un personaggio televisivo molto noto in Belgio e in Olanda.