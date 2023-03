Meteo, come sarà il tempo a Pasqua e Pasquetta: ecco cosa sta per accadere

Ormai manca pochissimo a Pasqua e Pasquetta e il meteo sembra essere stabile per poter effettuare una previsione accurata per i giorni di festa.

Come ogni anno non mancano le sorprese, questo particolare periodo dell’anno non solo è molto instabile ma possiamo anche dire che riserva qualche colpo non proprio gradito soprattutto a coloro che vanno al mare o che si vogliono godere una gita al parco e all’aria aperta.

Anche quest’anno la situazione non cambia e il clima è molto variabile con una situazione profondamente differente da regione a regione. Questi mesi non sono stati facili dal punto di vista climatico a causa di una siccità diffusa e piogge a carattere tempestoso che hanno causato numerosi danni ma con l’arrivo della primavera potrebbero esserci dei cambiamenti inattesi. Scopriamo nel dettaglio quale sarà il meteo di Pasqua e cosa aspettarci.

Meteo Pasqua e Pasquetta: le previsioni

Pasqua e Pasquetta cadono rispettivamente domenica 9 e lunedì 10 aprile quindi con un vento di primavera alle porte. L’esperto del settore, il colonnello Mario Giuliacci, volto noto e punto di riferimento, ha comunicato attraverso la sua piattaforma ufficiale quello che sarà il meteo delle vacanze pasquali.

In generale ci sarà una situazione molto dinamica che tenderà a cambiare rapidamente, con tratti piovosi. Il clima per l’intera settimana porterà quindi a fenomeni atmosferici molto particolari, soprattutto al Centro e al Sud dove si concentreranno le piogge maggiori. Le precipitazioni saranno deboli ma probabilmente si faranno vedere quasi ovunque. Una notizia posiziona per la questione della siccità del territorio, meno per quanto riguarda l’organizzazione delle vacanze.

Nella parte finale della settimana il tempo migliorerà con una ripresa netta dei valori. Quindi, salvo cambiamenti, la situazione a Pasqua e Pasquetta dovrebbe essere relativamente stabile. C’è da aspettarsi bel tempo ma un clima più freddo delle medie di stagione. La settimana in corso e l’inizio della seguente saranno più turbolente con cambiamenti in atto di vario tipo, il maltempo che disturberà soprattutto il Sud ma con qualche pioggerella in tutto il Paese. Domenica e lunedì invece bel tempo quindi la possibilità di passare le giornate all’aria aperta.

Coloro che vogliono organizzare una gita o un paio di giorni di vacanza possono approfittarne perché la Pasqua 2023 porterà ad un meteo stabile e anche gradevole ovunque con temperature non particolarmente afose. La primavera si fa strada e porta sole su tutta l’Italia.